به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حسن احمدی مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک، حسین نحوی‌نژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به دانش و سوابق و تجربه مؤثر جنابعالی و اهمیت برنامه‌ریزی امور مدیریتی آسایشگاه جهت ارتقا کیفیت جامعه هدف و اعمال نظارت‌های مسئولانه و با عنایت به تجربیات بی‌بدیل شما در فعالیت‌های مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب می‌نمایم».

گفتنی است؛ نحوی‌نژاد دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و دکترای تخصصی سالمندان (MPH) از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی ایران است.

از سوابق کاری نحوی‌نژاد می‌توان به معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان گیلان، مدیرکل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و ریاست شورای ملی سالمندان اشاره کرد.