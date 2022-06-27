به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حسن احمدی مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک، حسین نحوینژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: نظر به دانش و سوابق و تجربه مؤثر جنابعالی و اهمیت برنامهریزی امور مدیریتی آسایشگاه جهت ارتقا کیفیت جامعه هدف و اعمال نظارتهای مسئولانه و با عنایت به تجربیات بیبدیل شما در فعالیتهای مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب مینمایم».
گفتنی است؛ نحوینژاد دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و دکترای تخصصی سالمندان (MPH) از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی ایران است.
از سوابق کاری نحوینژاد میتوان به معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان گیلان، مدیرکل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و ریاست شورای ملی سالمندان اشاره کرد.
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