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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۲

نحوی‌نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک شد

نحوی‌نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک، حسین نحوی‌نژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حسن احمدی مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک، حسین نحوی‌نژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به دانش و سوابق و تجربه مؤثر جنابعالی و اهمیت برنامه‌ریزی امور مدیریتی آسایشگاه جهت ارتقا کیفیت جامعه هدف و اعمال نظارت‌های مسئولانه و با عنایت به تجربیات بی‌بدیل شما در فعالیت‌های مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب می‌نمایم».

گفتنی است؛ نحوی‌نژاد دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و دکترای تخصصی سالمندان (MPH) از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی ایران است.

از سوابق کاری نحوی‌نژاد می‌توان به معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان گیلان، مدیرکل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و ریاست شورای ملی سالمندان اشاره کرد.

کد مطلب 5524958
مهناز قربانی مقانکی

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