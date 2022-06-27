خبرگزاری مهر بازوی توانمندی برای نظام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی در دیدار با مدیر و تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی که به مناسبت بیستمین سال فعالیت این خبرگزاری انجام شد، با تبریک دهه امامت و ولایت و گرامی داشت یاد و خاطره سید الشهدای انقلاب شهید بهشتی ، اظهار کرد: شهدا به خوبی راه و مسیر درست را تشخیص دادند و با نثار خون خود، دین خود را به نظام ادا کردند.

وی تصریح کرد: همه مردم در برابر خون شهدا مسئول هستند و نباید اجازه دهیم که خون شهدا هدر رود و با ادامه دادن راه شهدا باید مقداری از دین خود را در این زمینه ادا کنیم.

وی اضافه کرد: برای تداوم راه شهدا مسیر های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها از طریق رسانه ها است که می توانیم برای رسیدن به آرمان های شهدا به خوبی به وظیفه خود در این جهت عمل کنیم.

حجت الاسلام رضایی گفت: رسانه ها و خبرگزاری های در این خصوص نقش اساسی دارند و اگر می خواهیم مدیون شهدا نباشیم، باید اهداف شهدا را به ویژه برای نسل جوان که در دهه اول انقلاب نبوده اند، به خوبی تبیین کنیم.

به گفته وی رسانه ها و صدا و سیما در زمینه جهاد تبیین به خوبی به وظیفه خود عمل کرده اند و یکی از خبرگزاری های که در این خصوص خوش درخشیده است و در ۲۰ سالی که از عمر با برکتش می گذرد با حفظ حقوق همه شهروندان بدون حاشیه در خدمت نظام و انقلاب بوده است، خبرگزاری مهر است.

وی تصریح کرد: خبرگزاری مهر بازوی توانمند برای رهبری و نظام جمهوری اسلامی بوده است و حرف مردم را به خوبی شنیده و به زیبایی به مسئولان منتقل کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به این که خبرگزاری مهر با عملکرد خوب خودش در بخش های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی گره از مشکلات مردم باز کرده است ، گفت :ما شاهد تلاش و زحمات همکاران خود در این خبرگزاری هستیم.

حجت الاسلام رضایی در این دیدار که معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان وتعدادی دیگر از همکارانش حضور داشتند ، تصریح کرد: فعالیت های این خبرگزاری محدود به ایران نیست و فعالیت های آن در خارج از مرزها نیز به خوبی مشهود است.

وی با بیان این که خبرگزاری مهر با زبان های مختلف مردم خارج از مرزهای ایران اسلامی ،با آنها در طول سال های گذشته سخن گفته است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در ماه های اخیر بیش از ۵۰نوبت به جهاد تبیین اشاره کرده اند و همه ما باید تلاش کنیم تا سربازانی جهادی برای ولایت و نظام باشیم.