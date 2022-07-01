بررسی صدسال «سبک زندگی ایرانیان» در «برسد به دست فردا»

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین برنامه تلویزیونی «برسد به دست فردا» شامگاه امشب جمعه ۱۰ تیرماه ساعت ۲۲:۳۰ به تحلیل «سبک زندگی ایرانیان» در گذر قرن ۱۴ می‌پردازد و باید و نبایدهای آینده را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهد.

آنچه در یک سده بر خانواده ایرانی گذشت، بررسی عناصر تاثیرگذار اجتماعی بر تحولات سبک زندگی در ایران امروز، اثر تغییرات جمعیتی بر شیوه زندگی، لزوم توجه به فرهنگ عامه و طراحی الگوهای تازه و ریشه‌دار، یادی از شهید آیت‌الله سید محمد حسینی ‌بهشتی و مرور یک توصیه عاشقانه، مهمترین محورهای مورد بحث در این قسمت برنامه «برسد به دست فردا» است.

«برسد به دست فردا» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی علی زارعان و کارگردانی فواد صفاریان‌پور کاری‌ است از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما که می‌کوشد علاوه بر واکاوی اساسی‌ترین مسائل قرن گذشته، تصویری از آینده را برای مخاطب ترسیم کند.

این برنامه با اجرای علیرضا شجاع‌نوری، در هر قسمت یکی از موضوعات و حوزه‌های مهم و اثرگذار اجتماعی را در قالب آیتم‌های متنوع، با ۲ رویکرد «بررسی تحولات یک سده گذشته» و «آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی» مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتگو پیرامون گذشته و آینده موضوع برنامه، با حضور کارشناسان و متخصصان، از جمله آیتم‌های این برنامه است که در این بخش منصور ضابطیان با «نگاه به آینده» و کیانا فرهی با «مرور گذشته و رویدادهای قرن ۱۴» به بحث و تبادل نظر با مهمانان برنامه می‌پردازند.

اردشیر رستمی دیگر راوی این برنامه است که در حال و هوایی شاعرانه سرفصل‌های متنوعی را مطرح می‌کند و معین‌الدین زارعان در یک آیتم به معرفی مستندهای ساخته شده در سینما و تلویزیون کشور می‌پردازد. مستندهایی که تصویری روشن از قرن ۱۴ را برای مخاطب عرضه می کند.

از دیگر آیتم‌های این برنامه می‌توان به «دانستنی‌های قرن۱۴ (مستند کوتاه)» و «پدیده‌های قرن۱۴ (رویدادها و حوادث)» اشاره کرد.

«برسد به دست فردا» شامگاه جمعه هر هفته ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. بازپخش اول این برنامه ساعت ۱۶ روز بعد از پخش، بازپخش دوم دوشنبه هر هفته ساعت ۹ صبح و بازپخش سوم جمعه هفته بعد ساعت ۱۶ است.

قسمت‌های اول تا یازدهم این برنامه با بررسی موضوعاتی چون «طنز در قرن ۱۴»، «بررسی تحولات جمعیتی ایران در قرن ۱۴»، «شهرهای تاب‌آور قرن ۱۴»، «یکصد سال نفت»، «حوزه علمیه»، «محیط زیست» و «مرور تاریخ صد ساله‌ی حرم رضوی»، «ارتباطات»، «یک‌صد سال معماری» و «رادیو» با حضور صاحب‌نظران روی آنتن رفته است.