به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، روز شنبه در آیین شکرانه اجرای ۱۰ هزار طرح محرومیت‌زدایی بنیاد علوی با مشارکت مردم و خیرین و انعقاد ۱۱ تفاهم‌نامه جدید با اعتباری بالغ بر چهار همت، اظهار کرد: مشارکت مردم علاوه بر تقویت احساس مسئولیت و تعلق اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشرفت جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امید و انگیزه در مناطق محروم شود.

وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در مسیر محرومیت‌زدایی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را بر عهده دارد، افزود: هدف این است که مردم با اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود برای حل مشکلاتشان وارد میدان شوند و حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و مشاوره‌ای نهادهای حمایتی نیز در راستای تقویت این توانمندی‌ها باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار در مناطق محروم تصریح کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم به دلیل نبود امکانات و فرصت‌های شغلی مجبور به ترک محل سکونت خود شوند؛ از این رو ایجاد درآمد پایدار و تقویت معیشت خانوارها از برنامه‌های جدی بنیاد است.

دهقان با اشاره به گستره فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در کشور گفت: این بنیاد در حدود هفت هزار نقطه از مناطق محروم حضور دارد و برنامه‌های متعددی در حوزه‌های آموزش، اشتغال، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی اجرا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری افزود: برای بنیاد مهم نیست که اقدامات به نام کدام مجموعه ثبت شود، بلکه اولویت اصلی، حل مشکلات مردم و به نتیجه رسیدن طرح‌هاست.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین از ایجاد سازوکار اطلاعاتی برای رصد فعالیت نهادهای مختلف در مناطق محروم خبر داد و گفت: با این اقدام تلاش شده است فعالیت مجموعه‌های مختلف به‌صورت یکپارچه دنبال شود تا از تکرار پروژه‌ها و هدررفت منابع جلوگیری شود.

مشارکت ۲۵۰ هزار نفر در برنامه‌های بنیاد علوی

در ادامه این مراسم، حامد مهدیار، سرپرست مدیریت مسئولیت اجتماعی بنیاد علوی، با تشریح عملکرد این مجموعه در همکاری با خیرین اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مشارکت خیرین ایجاد شده که از این میزان، ۳۹۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: بنیاد علوی با تدوین آیین‌نامه مشارکت و تعریف هفت الگوی همکاری، زمینه حضور هدفمند خیرین را در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و توانمندسازی مناطق محروم فراهم کرده است.

مهدیار با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای محلی در اجرای این برنامه‌ها گفت: حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم در فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مشارکت دارند و تلاش شده است منابع و ظرفیت‌های مورد نیاز طرح‌ها تا حد امکان از داخل مناطق تأمین شود.

سرپرست دفتر مسئولیت اجتماعی بنیاد علوی با بیان اینکه اشتغال بیشترین سهم را در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۵۵ هزار و ۷۰۰ طرح اشتغال‌زایی در این چارچوب تعریف شده که هر طرح به‌طور میانگین زمینه اشتغال دو تا سه نفر را فراهم می‌کند.

مهدیار حوزه‌های آموزش، مسکن، درمان و ورزش را از دیگر محورهای همکاری با خیرین عنوان کرد و گفت: در همین راستا، تولید ۳۳۵ هزار بسته نوشت‌افزار در دستور کار قرار گرفت که حدود ۳۰ درصد منابع مورد نیاز آن از طریق مشارکت مردم، گروه‌های جهادی و خیرین تأمین شد.