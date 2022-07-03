به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری در دیدار با رئیس مجلس الجزایر، ضمن تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور، گفت: این روابط بر پایه دوستیهای بلند مدت و همکاریهای صمیمانه میان دو کشور استوار است و دولت و مردم ایران احترام زیادی برای انقلاب، مردم و دولت الجزایر قائل هستند.
وی در این راستا بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای گسترش هرچه بیشتر همکاریها و روابط دو و چندجانبه در زمینههای مختلف تاکید کرد و افزود: الجزایر با انتخاب سیاستهای اصولی و منطقی، همواره مواضع خوبی در قبال مسائل مختلف بین المللی دارد.
ابراهیم بوغالی نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران از اهمیت فراوانی برای الجزایر برخوردار است، ضمن استقبال از اظهارات نایب رئیس مجلس، آمادگی کشورش را برای توسعه روابط پارلمانی دو کشور اعلام کرد.
جمهوری اسلامی ایران خواهان ارتقای تعاملات منطقهای است
عبدالرضا مصری در دیدار با خانم حمده حسن السلیطی نایب رئیس مجلس قطر، با اشاره به اراده جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم روابط فیمابین، دوستی و برادری دیرینه بین دو کشور را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای مناسبات همهجانبه برشمرد و نقش سازنده قطر در عرصههای منطقهای و بینالمللی، را حائز اهمیت خواند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران خواهان ارتقای تعاملات منطقهای است و قطر میتواند نقش ویژهای برای تسهیل این گفتگوها داشته باشد.
نایب رئیس مجلس قطر نیز با ابراز خرسندی از دیدار با هیأت پارلمانی کشورمان، گفت: استمرار روابط پارلمانی و مناسبات فیمابین در همه زمینهها برای ما حائز اهمیت است.
ایران همواره از صلح و آرامش در منطقه حمایت میکند
همچنین مصری در دیدار با نایب رئیس مجلس عراق، با اشاره به اصل همجواری، همسایگی و برادری میان دو کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح و آرامش در منطقه حمایت میکند و سیاست خود را گسترش رابطه با کشورهای همسایه قرار داده است.
شاخوان عبدالله احمد نیز با تأکید بر نقش مهم کشورمان در مقابله با گروههای تکفیری و تروریستی، گفت: از مواضع خوب و مثبت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه قدردانی میکنیم.
لازم به ذکر است، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدارها که در حاشیه کنفرانس شبکه پارلمانی جنبش عدم تعهد برگزار شد، علاوه بر گفتگو در موضوعات دوجانبه، ضمن تشریح اهمیت همگرایی در روند تصمیمگیریهای شبکه پارلمانی جنبش عدم تعهد (NAMPN) و پذیرش اعضای ناظر آن، تأکید کرد: در سند پایه جنبش عدم تعهد، کلیه تصمیمگیریها مبتنی بر اجماع است و لذا تمامی قواعد و اصول شبکه پارلمانی نَم نیز باید برگرفته و منبعث از اصول جنبش عدم تعهد به عنوان ارگان مادر آن باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که تمامی هیئتهای حاضر در نشست بر این اصل، تأکید و اهتمام لازم را داشته باشند.
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