۴ زخمی براثر درگیری در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از وقوع درگیری های مسلحانه در اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه در صیدا واقع در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این درگیری ها بین گروه های «عصبه الانصار» و «جند الشام» به وقوع پیوست که درپی آن ۴ نفر زخمی شدند که یکی از آنها «هیثم الشعبی» مسئول جند الشام است.

منابع فلسطینی گفتند که این درگیری ها درپی اختلاف بر سر نصب یک الاکلنگ در منطقه روی داد و به درگیری های مسلحانه کشیده شد.

در همین حال منابع لبنانی از تدابیر امنیتی شدید ارتش لبنان در ورودی این اردوگاه خبر دادند.

منابع فلسطینی از استقرار نیروهای امنیتی فلسطین در داخل اردوگاه عین الحلوه به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع خبر دادند و تماس ها برای آرام سازی اوضاع ادامه دارد.

منابع محلی همچنین گفتند که «جمال خطاب» دبیرکل نیروهای اسلامی به منظور آرام سازی اوضاع وارد عمل شده و در حال حاضر آرامش نسبی در منطقه حاکم شده است.

منابع محلی در عین حال از پیگیری تحولات اوضاع امنیتی در اردوگاه عین الحلوه از سوی «بهیه الحریری» نماینده سابق پارلمان لبنان درپی وقوع درگیری ها در این اردوگاه خبر دادند.

منابع محلی افزودند که بهیه الحریری در همین راستا با ابوطارق السعدی مسئول گروه عصبه الانصار تماس گرفته و در گفتگوی تلفنی با وی توقف درگیری ها به منظور جلوگیری از خونریزی و حفظ امنیت و ثبات در اردوگاه عین الحلوه را خواستار شده است.

شبکه خبری المیادین همچنین از تشکیل کمیته ای برای آرام سازی اوضاع درپی درگیری ها در اردوگاه عین الحلوه خبر داد.