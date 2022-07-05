تصادف ۲ خودروی سواری در جوادآباد ۲ کشته و ۵ مصدوم در پی داشت

مهدی نائینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۷ صبح سه شنبه گزارش تصادف ۲ خودروی سواری پراید و پیکان در در محور روستای «طغان» به شهر جوادآباد دریافت شد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش عوامل آتش نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده شد، در این حادثه دو دستگاه خودروی سواری پراید با یک سرنشین و پیکان با شش سرنشین از روبرو با یکدیگر برخورد کرده بودند.

رئیس مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جوادآباد تصریح کرد: عوامل آتش نشانی پس از حاضر شدن در محل حادثه نسبت به ایمن سازی محل و رهاسازی مصدومین اقدامات لازم را انجام دادند.

نائینیان بیان کرد: متأسفانه به دلیل شدت تصادف، هر دو راننده پراید و پیکان در دم جان باختند و پنج سرنشین زن خودروی پیکان نیز دچار مصدومیت شده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.