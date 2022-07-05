واکنش مدیر اجرایی باشگاه نائوچیکو به پیشنهاد استقلال برای«کارلوس»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بالا گرفتن ابهامات پیرامون بحث انتقال ژان کارلوس بازیکن برزیلی تیم نائوچیکو به تیم استقلال ایران، یکی از مسئولان باشگاه برزیلی این خبر را تکذیب کرد.

«آری باروش» مدیر اجرایی باشگاه نائوچیکو در تازه‌ترین مصاحبه خود، در واکنش به خداحافظی ژان کارلوس از این تیم و پیشنهاد باشگاه استقلال ایران، گفت: هنوز پیشنهاد رسمی به باشگاه نرسیده است. اگر پیشنهادی بیاید، می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم تا بهترین تصمیم را بگیریم.

وی تاکید کرد: او (ژان کارلوس) قرارداد دارد. در حال حاضر کاری برای انجام دادن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه خبر پیشنهاد باشگاه استقلال به ژان کارلوس در رسانه‌های ایران تکذیب شد، «دیویدسون اندروز» مدیر برنامه این بازیکن دست به افشاگری از روند مذاکرات زد و گفت که وی با یکی از مدیر برنامه‌های ایرانی برای انتقال کارلوس در حال مذاکره است.

سایت «جی. گلوبو» برزیل هم به نقل از دیویدسون اعلام کرد باشگاه سپاهان ایران به جذب کارلوس علاقه نشان داده است اما هیچ پیشنهاد رسمی مطرح نشده است.

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