استقلال پاسخ نامه باشگاه برزیلی را نداد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته می‌شد باشگاه استقلال در نظر دارد «ژان کارلوس» بازیکن برزیلی را به خدمت بگیرد، این موضوع منتفی شد. مدیر برنامه ژان کارلوس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که با یک مدیر برنامه ایرانی در ارتباط بوده تا کارلوس به استقلال برود اما مذاکره رسمی بین دو باشگاه صورت نگرفت.

ژان کارلوس حتی دو هفته پیش بعد از یکی از مسابقات نائوچیکو از هواداران این تیم خداحافظی کرد اما بعد از متوقف شدن مذاکرات با استقلال، فعلاً در این تیم ماندنی شده است.

سایت ge.globo برزیل مدعی شد نائوچیکو از طریق مدیر برنامه ژان کارلوسنامه‌ای را برای استقلال ارسال و حتی مبلغی که برای فروش این بازیکن مدنظر دارد را به طرف ایرانی اعلام کرد؛ با این حال استقلال پاسخی به نامه نائوچیکو نداده است.

ژان کارلوس در نقل و انتقالات زمستانی سال گذشته هم مدنظر استقلال بود اما نائوچیکو با درخواست ۶۰۰ هزار دلاری استقلال برای خرید بازیکن خود مخالفت کرد.

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