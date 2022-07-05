گروه صنعتی انتخاب الکترونیک واحد صنعتی نمونه کشور معرفی شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز ملّی صنعت و معدن و گرامیداشت دهه تولید و تجارت، با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم آیت الله رئیسی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار کرد: دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانش پایه خاطرنشان کرد: تولیدات دانش‌بنیان توانایی و ظرفیت رقابت‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند.

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