«مخبر» سالگرد استقلال الجزایر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پیامی به «أیمن بن عبدالرحمان» نخست وزیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، فرا رسیدن شصتمین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.

متن پیام او به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای أیمن بن عبدالرحمان

نخست وزیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فرا رسیدن شصتمین سالگرد استقلال کشورتان را به جناب‌عالی و مردم الجزایر صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم روابط دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در کلیه زمینه‌ها، جهت تحقق بخشیدن به آرمان‌های والای دو کشور و بر اساس منافع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و شکوفایی روزافزون ملت برادر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را مسألت دارم.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران