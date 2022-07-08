انتصاب رئیس دبیرخانه نمایشگاه کتاب ومعرفی شایستگان تقدیر کتاب سال

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش اخبار برتر حوزه کتاب در این هفته، 10 خبر ازجمله برگزاری نمایشگاه کتاب کودک‌ونوجوان،پویش عیدانه کتاب به مناسبت عید غدیر،رونمایی دو کتاب و اختتامیه جشنواره قلم زرین و... را دربرمی‌گیرد.

عناوین مهم خبرهای این هفته، شامل رونمایی از دو کتاب، اختتامیه اهدای جوایز به شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال و قلم زرین، اعطای حکم یاسر احمدوند به علی رمضانی به عنوان رئیس دائمی دبیرخانه نمایشگاه کتاب می‌شود و در آخر نیز به پویش عیدانه عید غدیر در حوزه کتاب و ادبیات، افزایش ۵۲ درصدی چاپ کتاب در سه ماهه نخست سال و... می رسد.

در ادامه این گزارش را می خوانیم؛

رمضانی رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شد

علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، با حکم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شد.

کتاب «نبرد تنگه‌ها» در خبرگزاری مهر رونمایی شد

آئین رونمایی از کتاب «نبرد تنگه‌ها» نوشته مصطفی رحیمی دوشنبه ۱۳ تیرماه از ساعت ۱۰ صبح با حضور سردار فتح اله جعفری، مدیر انتشارات شهید حسن باقری؛ سردار عبدالمحمد رئوفی، سردار مرتضی صفاری و جمعی از همرزمان شهید حسن باقری در خبرگزاری مهر برگزار شد.

این کتاب روایت نقش کلیدی شهید حسن باقری در عملیات فتح‌المبین است که بر پایه اسناد بسیار زیادی نوشته شده است و از سال ۸۹ به مدت شش سال تحقیق و پژوهش آن زمان برده.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برپا می‌شود

به مناسبت روز ملی ادبیات کودک، نمایشگاهی از کتاب‌های کودک و نوجوان همزمان با روز ملی ادبیات کودک (۱۸ تیرماه) در خانه فرهنگ و هنر گویا برپا می‌شود.

این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۲۷ تیر، مصادف با عید سعید ادامه دارد و قرار است کتاب‌های کودک و نوجوان نشر گویا با ۲۵ تا ۳۰ درصد تخفیف و سایر کتاب‌های کودک با ۱۵ درصد تخفیف در آن عرضه شوند.

«خیرگی» به کتابفروشی‌ها آمد

رمان «خیرگی» جدیدترین اثر علیرضا سیف‌الدینی در ۵۲۲ صفحه و بهای ۱۸۰ هزار تومان به‌تازگی توسط نشر نیماژ منتشر شده است.

علیرضا سیف‌الدینی که با «کتاب خم» برنده جایزه بهترین رمان سال‌های ۹۷ و ۹۸ جایزه ادبی مهرگان شده بود، این‌بار هم با درهم‌آمیزی روایت‌های تاریخی با وقایع امروزی به‌همراه چاشنی طنز و در بستری عاشقانه داستانی شگفت‌آور خلق کرده است.

«خیرگی» روایتی است به‌مثابه دوربینی که به‌طور تصادفی به دست دختری به نام پری‌نسا می‌افتد که برای کار و زندگی اولین بار به زادگاهش آمده است.

«آقاسعید» رونمایی شد

آئین رونمایی کتاب «آقاسعید»؛ برگ‌هایی از زندگی و زمانه شهید سیدمحمدسعید جعفری، چهارشنبه ۱۵ تیر با حضور احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی، محمدعلی صمدی پژوهشگر دفاع مقدس، محمدمهدی همتی، نویسنده کتاب و عبدالصالح جعفری فرزند شهید جعفری در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

این کتاب داستان فرماندهی است که رهبر انقلاب آن را شهید پیشرو اعلام کردند.

شایستگان تقدیر سی‌ونهمین جایزه کتاب سال معرفی شدند

آئین اهدای جوایز پدید آورندگان آثار شایسته تقدیر سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه ۱۳ تیر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد، علی رمضانی مدیر خانه کتاب و ادبیات ایران، مهدی رمضانی دبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و حمید پارسانیا دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تالار رودکی برگزار شد.

شایستگان تقدیر سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در ده بخش از جمله کلیات، علوم اجتماعی و کاربردی، هنر، تاریخ و جغرافیا، ادبیات و… معرفی شدند.

پویش عیدانه کتاب به مناسب عید غدیر

انتشارات کتاب جمکران برای دومین سال پویش «به عشق علی، کتاب عیدی بدیم» را از اولین شب ذی‌الحجه (۱۰ تیر) همزمان با سالروز ازدواج امیرالمومنین (ع) حضرت زهرا (س) تا عید غدیر برگزار می‌کند.

در این‌پویش علاوه بر تبلیغ و ترویج کتاب و کتابخوانی با موضوع امیرالمومنین (ع) و غدیر، ۱۸ عنوان کتاب منتخب در قالب‌های متنوع و متناسب با سنین مختلف با تخفیف ۲۰ درصد ارائه می‌شود.

بیستمین جشنواره قلم زرین در ایستگاه آخر

بیستمین جشنواره قلم زرین سه‌شنبه ۱۴ تیر با معرفی برگزیدگان خود در بخش‌هایی از جمله شعر و داستان کودک و نوجوان، شعر و داستان بزرگسال و نقد و پژوهش در ایستگاه آخر قرار گرفت.

افزایش ۵۲ درصدی انتشار کتاب در سه ماهه نخست سال

بر اساس اطلاعات کتاب‌های ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷ هزار و ۳۷۰ عنوان کتاب منتشر شده است که این تعداد با افزایش ۵۲ درصدی در زمان مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار و ۳۶۵ عنوان کتاب رسیده است.

بر اساس اطلاعات کتاب‌های ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، موضوعات ادبیات با ۵ هزار و ۲۶۶ عنوان، کودک و نوجوان با ۳ هزار و ۹۲۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۳ هزار و ۷۶۳ عنوان و علوم عملی با ۳ هزار و ۵۴۷ عنوان بیشترین سهم بازار نشر را از مجموع کل کتاب‌های منتشر شده در این سه ماه را به خود اختصاص دادند.