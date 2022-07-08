یمن درباره تداوم نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاس یمن گفت: ما با تمام مسئولیت پذیری سعی کردیم که آتش بس تثبیت شود اما نقض مداوم آن از سوی ائتلاف سعودی و مزدورانش اوضاع را ممکن است به سمت بازگشت عملیات نظامی پیش ببرد.

بر اساس این گزارش، مهدی المشاط بازگشت به عملیات نظامی را نتیجه طبیعی شانه خالی کردن ائتلاف سعودی از مفاد آتش بس برشمرد.

وی تاکید کرد: پذیرش آتش بس از سوی ما با هدف کاهش درد و رنج ملت یمن و دستیابی به راهکار جامع برای پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره صورت گرفت. ما پیشنهادات متعددی از طریق کمیته نظامی برای گشودن جاده‌ها جهت کاهش مشکلات مردم ارائه کردیم اما متاسفانه این پیشنهادات با مخالفت طرف مقابل مواجه شد.

المشاط افزود: ما به صورت یکجانبه ابتکاری را برای گشودن محور الخمسین-الستین در تعز به مناسبت عید قربان و کاهش مشکلات اهالی این استان ارائه کردیم. ما شبه نظامیان در تعز را مسئول مانع تراشی بر سر باز کردن این جاده و تعدی به مسافران می‌دانیم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: کشورهای متجاوز قصد دارند با مانع تراشی بر سر ورود کشتی های حامل فرآورده های نفتی مردم یمن را مورد شکنجه قرار داده و وادار به چانه زنی بر سر استقلال و کرامت خود کنند. ما مسئولیت غارت و چپاول ثروت های نفت و گاز یمن را که می توانست در کاهش مشکلات و جلوگیری از افزایش قیمت ها سهم داشته باشد متوجه ائتلاف متجاوز می دانیم.

المشاط ادامه داد: اصول صحیح هرگونه صلح آینده بر توقف تجاوز، رفع محاصره و بازگشایی فرودگاه صنعا و بندر الحدیده و پرداخت حقوق کارمندان مبتنی است. شرایط کنونی و بحران هایی که آمریکا در سطح بین المللی مسبب آن است ما را ناچار می سازد که با یاری خداوند و با تمام جدیت به سمت کار و خودکفایی حرکت کنیم.