افزایش بهره وری باید در کشور مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی جمعه شب در شورای اداری استان کردستان در سنندج اظهار کرد: ما با تبعیت از مقام حضرت ابراهیم باید با اخلاص برای مردم کار کنیم و باید پرونده و کارنامه ارائه دهیم چرا که تاریخ کردستان گواه بر این است که مردان و زنانی نامدار شدند که عمل خود را نشان دادند و نه کسانی که فقط حرف زده اند.

وی به سال‌های مأموریت خود در استان کردستان اشاره کرد و گفت: مردم تحول، اقدام و عمل می‌خواهند و آنچه که باید انجام شود دیدن مأموریت خود و دیدن مسئولیت خود است و هر کس باید به دنبال انجام وظیفه خود باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: تحولی که از من و شما خواسته شده است و باید در محضر خداوند متعال و در مقابل مردم پاسخگو باشیم و این رسالتی است که بر دوش ما قرار دارد و انتطار مردم از ما این است که در زندگی آنها اتفاقی مثبت رقم بخورد.

آیت الله رئیسی افزود: دولت و مسئولین و نمایندگان مجلس خیلی کارها را می‌توانند پیگیری کنند و خیلی از اقدامات را می‌توانند تحقق بخشند و آنچه امروز مردم می‌خواهند تحول در زندگی و در شغل و در مشکلات آنان است.

وی افزود: مردم از مسئولین انتظار دارند و ناراحتی آنان از تورم درست است و باید رفع شود و باید کاری کنیم که آنچه باعث ایجاد تورم می‌شود از بین برود و همه باید در این زمینه تلاش کنیم.

ما باید بتوانیم اصلاحات اقتصادی را به درستی رقم بزنیم

رئیس جمهور گفت: عزیزانی که بر حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی تأکید دارند چند سرمایه گذار را خود با این منطقه آورده اند؟ مخاطب سخنان من همه عزیزانی است که مسئولیت دارند.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: افزایش بهره وری باید مورد توجه قرار گیرد و باید به میزان اعتبار و به میزان نیروی انسانی دارای بهره وری باشیم.

وی افزود: ما باید نقش خود را ایفا کنیم چرا که همه ما کارگر این میدان هستیم و این یعنی یک نیروی انقلابی که دغدغه سیاسی دارد و راهبردهای رهبر معظم انقلاب را پیاده می‌نماید.

آیت الله رئیسی گفت: ما مردمان بسیار با صفایی در کردستان داریم که من امروز شرمنده مردم سقز و سنندج بودم که با تمام مشکلاتی که دارند چنین استقبال و لطفی نسبت به ما دارند.

وی افزود: مردم به ما محبت دارند و ما باید شأن خدمت گذاری خود را برای مردم بشناسیم.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: انتظار من این است کا با نگاه تحولی حرکت کنیم و آنچه در توان دولت است باید اجرایی شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حوزه آب کشاورزی و راه‌های ارتباطی کارهای لازم الاجرا مشخص شده است.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: در استان کردستان در هر سویی که قدم برمی دارید باید به یاد شهدا باشیم و این برای ما مسئولیت آور است چرا که امنیت امروز را باید قدر دانست و برای بیشتر شدن وحدت مردم تلاش کرد.

وی افزود: ایجاد اشتغال وظیفه‌ای است که تک تک ما برای اجرای آن وظیفه داریم و باید تلاش کنیم تا با ایجاد خط تولیدهای جدید جوانان فارغ التحصیل را شاغل نمائیم.