به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز قلم و روز ادبیات کودک و نوجوان و همچنین دومین سالگرد ایام شکل‌گیری محافل ادبی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ویژه برنامه‌ای به منظور تجلیل و قدردانی از فعالان این حوزه و نویسندگان بومی استان کرمانشاه و معرفی آثار ایشان برگزار می‌شود.

دومین دوره ویژه برنامه «از تبار قلم» ۲۱ تیر ماه سال جاری در سالن اجتماعات «زنده یاد احمد عزیزی» کتابخانه کتابخانه عمومی امیرکبیر شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این آئین که با حضور مسئولین فرهنگی استان کرمانشاه، اهالی قلم، انجمن ادبی بیستون و سایر انجمن‌های فعال ادبی برگزار می‌شود از نویسندگان بومی کرمانشاه و معرفی آثار ایشان و دبیران و مسئولان محفل ادبی استان با اهدای لوح یادبود قدردانی خواهد شد.