به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز قلم و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، دومین دوره ویژه برنامه ملی «از تبار قلم» در استان تهران با تجلیل از اکرم اسلامی، نویسنده و زنده یاد سرور محمد رجایی شاعر دیروز چهارشنبه ۲۲ تیرماه در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.
در ابتدای این نشست اکرم اسلامی نویسنده کتاب «تنها گریه کن» که با محوریت زندگی و فعالیتهای جهادی اشرفالسادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان از سوی انتشارات حماسه یاران منتشر شده طی سخنانی گفت: این کتاب بعد از انتشار مورد توجه علاقهمندان به کتاب قرار گرفت و به تازگی هم مزین به تقریظ مقام معظم رهبری شده است.
وی ادامه داد: اگرچه برای من مسیر سخت و امتحان بود اما تمام اتفاقات خوبی که برای آن افتاد به واسطه خانواده شهید و آبروی این مادر شهید است.
اسلامی افزود: من در جمع کتابفروشان چند وقت پیش خاطرهای را بیان کردم. من علاقه زیادی به کتاب و کتابخوانی دارم و بهترین کتابی که در عمرم خواندم به پیشنهاد یک کتابفروش بود و از این منظر فکر میکنم بسیار مهم است که جایگاه مان را جدی بگیریم. حالا در جمع شما که محل گذرانتان کتابخانه است، دوست دارم بگویم یکی از شغلهای مطلوب من کتابداری است و اتفاقاتی مثل جلسه امروز من را به این آرزو نزدیک کرد.
اسلامی در ادامه درباره اینکه چرا زندگی و فعالیتهای جهادی اشرفالسادات منتظری را محور کتاب خود قرار داده گفت: معتقدم شاید پرداختن به سوژه شهدا و خانوادههایشان دچار شعارزدگی شده باشد ولی من میخواستم حقیقت زندگی شهدا را نشان بدهم. به هر حال جدا کردن فرزند از خود و بخشیدن آن برای دفاع از وطن بسیار کار سختی است و شاید توجه ویژه ای به این مادر شده بود.
وی افزود: خوشحالم که اشرف سادات منتظری به جامعه معرفی شد و مردم با روحیات او آشنا شدند و امیدوارم خیری باشد.
اسلامی در پایان گفت: ما مدیون افرادی هستیم که بدون مطالبه در این شهر زندگی میکنند و لازم است به آنها توجه بیشتری شود. همچنین امیدوارم کارهای بیشتری برای کودکان صورت بگیرد چون کار برای کودکان بسیار ارزشمند است.
در ادامه دختر سرور رجایی نیز در ادامه این نشست شعری را از پدر مرحوم خود قرائت کرد:
الهام میدهند لبانت انار را
آوار میکنند به رویم شرار را
دستان نوبهار تو آذین نموده اند
با تکههای کوچک قلبم مزار را
آری، مزار و کابل و شیراز خواهرند
چون سر کنند چادری نوبهار را
چشمان سبزوار تو همرنگ چشمه اند
جاری کند خدا به من آن چشمه سار را
بادام پلکهای تو از جنس کاغذ است
کی میکند تحمل پلکی فشار را؟
پلکی بزن بهار! که از نو بنا کنم
شور هرات و کابل و بلخ و مزار را
در ادامه نغمه مستشار نظامی دبیر محافل ادبی کشور سخنران دیگر این مراسم بود که درباره کتاب «تنها گریه نکن» گفت: این شهید بزرگوار و مادر ارجمندشان در کلمات این اثر جاری هستند و به قلم خانم اسلامی به نمایش درآمدند. من این کتاب را خواندم و تأثیر زیادی روی من داشت و احساس کردم باید ادای دینی نسبت به آن داشته باشم.
وی ضمن گرامیداشت سرور رجایی گفت: ایشان همواره همراه ما در محافل ادبی بودند و با اینکه نزدیک یک سال از نبود ایشان میگذرد فقدانش قابل باور نیست. ما سلسله نشستها و مسابقاتی به یاد ایشان داشتیم که با استقبال مواجه شد. امروز در جمع ادیبان و محافل ادبی استان هستیم که هر کدام به نوبه خود کارهای بزرگی را طی یکسال رقم زدند و ممنونم که با ما همراهی کردند.
به گفته وی، امسال علاوه بر تقدیر از نویسندگان بومی از دبیران و مسئولان محافل ادبی هم با همکاری مسئولان نهاد کتابخانه ها تقدیر شده است.
مستشار نظامی عنوان کرد: در محافل ادبی استان برنامه متنوعی به اجرا در آمده، در این محافل جلسات نقد و بررسی کتاب برگزار میشود چون کتاب محور بودن مهمترین شاخصه نهاد کتابخانه است که آن را از شعرخوانی و گفتوگو متمایز میکند.
دبیر محافل ادبی کشور افزود: محافل قصه گویی، محافل نابینایان، شعر رضوی و … از دیگر برنامههای برگزار شده توسط محافل ادبی کشور است. همچنین دو محفل نقد کتاب کودک و بزرگسال داریم که امیدواریم در سراسر کشور برپا شود. محفل شعر بانوان هم در سراسر کشور افتتاح میشود.
مستشار نظامی در پایان شعری را با این مضمون قرائت کرد:
حماسه بی زن و زن بیحماسه بی معناست
که مرد بی مدد عشق در جهان تنهاست
کجاست خانهی سبزی بدون دستی گرم
که باغبان و پرستار و مرهم گلهاست
زن از نخست، اگر مادر است، اگر همسر
همیشه مظهر آرامش است و عطر صفاست
زنان لطافت تاریخی حکایاتند
که قصه گرچه غم انگیز، صبر زن زیباست
شبیه ساره صبور است و مثل مریم پاک
شبیه آسیه در مصر منجی موسی ست
اگر به هیئت بلقیس سرزمین سبا
وگر به هیئت هاجر نماد سعی و صفاست
بدون فاطمه (س) دنیا برای مولا هیچ
بدون فاطمه (س) پیغمبر خدا تنهاست
بدون زینب کبری (س) کدام خطبهی ناب
طلایه دار پیام بلند کرب و بلاست
زمان رسیده به تکرار مادرانه ی عشق
بگو به نام خدا شرحی از ترانهی عشق
محمود اکرامی فر دبیر محافل ادبی و شعرخوانی استان تهران نیز در ادامه این نشست ضمن تقدیر از اسلامی و گرامیداشت سرور رجایی گفت: اگر خودمان را به جای مخاطبان این محافل بگذاریم باید بگویم بسیار سخت است که با نگاه کارکردگرایی و رویکرد هزینه و فایده انگیزه برای آمدن به محافل ادبی داشته باشیم. من خودم هر وقت هزینه و فایده کردم ترجیح دادم کتاب بخرم تا مثلاً به یک محفل ادبی بیایم. اما باید در نظر داشته باشیم که ما در عصر همگان زندگی میکنیم و با این که همدیگر را نمیشناسیم اما اشتراکاتی داریم.
اکرامی با بیان اینکه در این عصر پیام باید پیش مخاطب برود، افزود: خوشحالم نهاد کتابخانههای عمومی کشور از این فرصت استفاده کرده و پیام را به مخاطب رسانده است. مخاطبان ما متفرق هستند و در شرایط خودشان پیامها را دریافت میکنند.
وی با تاکید بر کارکردگرایی گفت: من اگر نتوانم برای فعالیتم توجیحی داشته باشیم کاری نمیکنم. یک کتابی اگر حرفی برای گفتن نداشته باشد حتی اگر بهترین قلم را داشته باشد مثل یک خمیازه زیباست. باید چه گفتن را یاد بدهیم چون اگر قافیه دچار مشکل باشد مشکلی نیست و با تمرین حل میشود اما ذهن نباید مشکل دار باشد.
اکرامی فر افزود: خوب است ما درباره چیزهای مختلف شعر بگوییم اما باید اجازه فکر کردن و خلاقیت را به شاعر بدهیم و روی ذهن خلاق و آفرینش ادبی تاکید کنیم و حرفها، نگاهها و دیدگاههای تازه را ترویج دهیم.
وی در پایان گفت:: باید به افراد یاد دهیم از زاویه متفاوتی پدیدهها را بررسی کند. باید بیش از چگونه گفتن به چه گفتن بها دهیم.
در پایان این مراسم از، اکرم اسلامی نویسنده، خانواده زنده یاد سرور رجایی و دبیران محافل ادبی استان تقدیر به عمل آمد.
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