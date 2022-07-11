ساخت بخشی از نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آئینی در برنامه زنده تلویزیونی درباره بافتهای فرسوده اظهار کرد: در محدوده بافتهای نابه سامان شهری مشکلات زیادی داریم؛ خانههای ناپایدار سهم بالایی از تعداد واحدهای مسکونی موجود در این بافتها دارند ۱۰۶ درصد بناهای موجود در بافتهای فرسوده ناپایدار است.
وی افزود: کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری مشهود است که قرار شده تا پایان ۱۴۰۱ سرانه خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف بازآفرینی به متوسط میزان این خدمات در سایر بافتهای شهرها برسد؛ خدمات زیربنایی و روبنایی که کمبود داریم شامل بهسازی معابر، شبکه فاضلاب، احداث مدرسه و درمانگاه، نوسازی مساکن و توانمندسازی ساکنان در این بخشها خصوصاً از طریق اشتغال است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: قرار است هر مورد را در قالب اقدام مشترک با دستگاههای مربوطه پیگیری کنیم.
وی کارویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری را در ۴ محور دانست و گفت: محور اول جلب مشارکت دستگاههای مربوطه برای اجرای نوسازی بافتهای نابه سامان شهری است؛ محور دوم جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری دستگاههای متعدد در بافتهای نابه سامان شهری است تا این دستگاهها به همگرایی برسند؛ در استانها هم محوریت این همگرایی با استانداران است سومین محور کارویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری دستیابی به وحدت رویه مناسب در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، تاریخی و حاشیهای است. چهارمین محور، هم افزایی منابع و اعتبارات دستگاههای مختلف برای دستیابی به برنامههای طراحی شده از سوی هر دستگاه در نوسازی بافتهای نابه سامان شهری است؛ چون اگرچه اعتبارات دستگاهها در حوزه بهسازی بافتهای هدف بازآفرینی شهری زیاد نیست اما اگر این اعتبارات هم راستا شوند، میتوانند مشکلات بافتهای نابه سازمان شهری را برطرف کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از بازیگران اصلی نوسازی بافتهای فرسوده و نابه سامان شهری را شهرداریها دانست و افزود: در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری، قرار شد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بودجه شهرداریها برای تخصیص به نوسازی بافت فرسوده را برنامه ریزی و ابلاغ کند.
وی یادآور شد: دستگاههای خدمات رسان از جمله وزارت نیرو مکلف به حفظ انشعابات قبلی بود و از سوی دیگر برای ارائه انشعابات جدید در بافتهای فرسوده هزینهای دریافت نکنند؛ بسیار مشاهده میکنیم که در بافتهای فرسوده، کوچهها تعریض میشود ولی تیر چراغ برق جابه جا نمیشود و در وسط کوچه باقی میماند.
آئینی با بیان اینکه یکی از مزایای باف فرسوده این است که در صورت نوسازی، نیازی به انشعابات جدید دستگاههای تابعه وزارت نیرو نیست، گفت: از این وزارت انتظار میرود انشعابات برق واحدهای مسکونی بازسازی یا تجمیع شده در بافت فرسوده را خارج از نوبت به انبوه سازان واگذار کند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده اجرا و ساخته شود.
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