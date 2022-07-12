شورای اروپا کمک یک میلیارد یورویی دیگر به اوکراین را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت اتحادیه اروپا، شورای اروپا امروز سه شنبه تصمیم گرفت که به عنوان یک موضوع فوری، مبلغ یک میلیارد یورو کمک مالی اضافی به اوکراین ارائه کند.

در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شده، آمده است: همراه با کمک اضطراری ۱.۲ میلیارد یورویی که در اوایل سال جاری پرداخت شد، کل حمایت مالی کلان اتحادیه اروپا به اوکراین از زمان شروع جنگ اکنون به ۲.۲ میلیارد یورو رسیده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند. این کمک مالی مکمل سایر حمایت‌های اتحادیه اروپا از اوکراین در زمینه‌های بشردوستانه، توسعه، گمرک و دفاع است.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: هدف کمک مالی که امروز تصویب شد، رسیدگی به فوری‌ترین نیازهای مالی اوکراین و اطمینان از این مسئله است که دولت اوکراین می‌تواند به انجام حیاتی ترین وظایف خود ادامه دهد. این کمک به شکل یک وام بلندمدت با امتیاز بالا است.

همچنین در بیانیه این اتحادیه تاکید شده است: این کمک مالی جدید بخشی از تلاش بین المللی فوق العاده اهداکنندگان و مؤسسات مالی بین المللی برای حمایت از اوکراین در این مقطع حساس است.

پیشتر و در همین رابطه، رسانه‌های خبری به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بودند که اتحادیه اروپا قصد دارد ۵۰۰ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین با هدف احیای اقتصاد این کشور، اختصاص دهد.

طبق گفته منابع یادشده، کمیسیون اروپا به دنبال گزینه‌های تأمین مالی مانند کمک‌های مالی و وام برای چگونگی تخصیص این مبلغ بوده است.

تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ارائه کمک‌های نظامی و غیرنظامی به اوکراین در حالیست که مسکو تا کنون بارها هشدار داده است که سرازیر کردن تسلیحات به کی یف به تشدید تنش‌ها دامن زده و دست یابی به راه حلی دیپلماتیک را دشوارتر خواهد کرد.