نخست وزیر اوکراین: کمک های واشنگتن به کی یف باورنکردنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر اوکراین به مناسبت دریافت بسته کمکی دیگر از سوی آمریکا، از این کشور قدردانی کرد.

«دنیس شمیهال» روز سه شنبه با استفاده از عبارت «حمایت باورنکردنی» برای توصیف کمک‌های جنگ افروزانه آمریکا، دریافت کمک مالی بین المللی ۱.۷ میلیارد دلاری از سوی دولت واشنگتن را تأیید کرد.

در حالی که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، با ارسال بی وقفه کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین سعی در شعله ور نگه داشتن آتش جنگ میان کی یف و مسکو را دارند، نخست وزیر اوکراین امروز در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به تداوم کمک‌های غرب به کشورش آورد: از ایالات متحده و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای حمایت باورنکردنی قدردانی می‌کنم.

شمیهال در ادامه یادآور شد که کمک مالی مذکور روز شنبه از طریق یک صندوق امانی که از سوی بانک بازسازی بین‌المللی، انجمن توسعه بین‌المللی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده شکل گرفته، در اختیار اوکراین قرار گرفته است.

در همین راستا، شورای اروپا امروز سه شنبه تصمیم گرفت که به عنوان یک موضوع فوری، مبلغ یک میلیارد یورو کمک مالی اضافی به اوکراین ارائه کند. همراه با کمک اضطراری ۱.۲ میلیارد یورویی که در اوایل سال جاری پرداخت شد، کل حمایت مالی کلان اتحادیه اروپا به اوکراین از زمان شروع جنگ اکنون به ۲.۲ میلیارد یورو رسیده است.