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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۰

طی پیامی؛

بورل: مسکو از غذا به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند

بورل: مسکو از غذا به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این مسئله که صادرات غلات اوکراین از طریق «خطوط همبستگی» اتحادیه اروپا افزایش داشته است، روسیه را به ممانعت از انتقال غلات اوکراین متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که اتحادیه اروپا صادرات غلات از اوکراین را تسریع کرده و حجم این محموله ها در ماه ژوئن (تیر) تقریبا دو برابر شده است.

طبق گفته وی، از ماه آوریل (فروردین) ۵.۸ میلیون تن غلات توسط اتحادیه اروپا از اوکراین از طریق به اصطلاح «خطوط همبستگی» منتقل شده است.

بورل همچنین افزود: ۱.۲ میلیارد نفر به شدت در معرض افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و شرایط سخت مالی قرار دارند.

بورل بار دیگر مسکو را متهم کرد که «میلیون ها تن غلات را در انبارهای اوکراین مسدود کرده و از غذا به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند».

همزمان «دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین نیز در سخنرانی مجازی خود از طریق ویدیوکنفرانس در نشست کشورهای «گروه ۲۰» (G۲۰) در «بالی» در اندونزی، روسیه را به حقه بازی جهت گرسنگی دادن به جهان متهم کرد.

وی در این باره گفت: روسیه اساسا از یک سو با حفظ محاصره دریایی بنادر اوکراین و انداختن تقصیر آن به گردن اوکراین از سوی دیگر، به جهان گرسنگی می دهد. روسیه وابستگی سایر کشورها به هر نوع منبعی را نقطه ضعف و استفاده از این وابستگی را به عنوان اهرمی برای منافع خود می داند.

همه اینها در حالی است که «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز جمعه اعلام کرد که در جریان مذاکرات با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود در اندونزی، سازوکارهای های سازمان ملل برای حل مشکل غلات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

چاووش اوغلو پیشتر گفته بود که اگر مسکو و کی یف بر سر مشکل غلات به توافق برسند، منطقه ای امنیتی در خارج از آب های اوکراین ایجاد خواهد شد.

وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود که روسیه آماده انجام مذاکرات در زمینه صادرات غلات اوکراین است.

با توجه به اتهامات غربی ها برضد مسکو، روسیه بارها تاکید کرده است که در رابطه با صادرات غلات اوکراین، هیچ گونه ممانعتی به عمل نیاورده و این اوکراین است که مسیر عبور کشتی ها را مین گذاری کرده است.

کد مطلب 5533799

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    نظرات

    • ال IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مگه امریکا وغرب تا الان اینکارو با جهان مخصوصا با ایران عراق کره شمالی وافغانستان نمیکرد...اینکار برایه خودتون عیب نداره ولی برایه روسیه عیبه برا بشریت...خودتون حتی از دارویه کرونا وسرطانیا بعنوان سلاح استفاده میکنید..

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