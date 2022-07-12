به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، نمایش «تب» به نویسندگی والاس شان، کارگردانی رویا کاکاخانی و بازی نادر فلاح عنوان یکی از تازه‌ترین آثار نمایشی تئاتر شهر است که از روز جمعه بیست و چهارم تیرماه در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود.

بهرنگ رجبی مترجم، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، مرتضی برزگرزادگان مدیر تولید، دستیار کارگردان و برنامه ریز، ماهور ماجدی عضو گروه کارگردانی برخی از اعضای گروه اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل می‌دهند که از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰:۳۰ به مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

نمایش «تب» روایت گر بخشی از زندگی مردی است که در یک شرایط اقتصادی و فرهنگی خوب رشد کرده و بزرگ شده است اما اتفاقی بر او تاثیر گذاشته و و باعث می‌شود تا دیدگاهش نسبت به زندگی، نقش و جایگاهش در وضعیت و شرایط اقتصادی جهان وارد شرایط و نگاه متفاوتی شده و به این بیاندیشد که اصلاً می‌تواند بر شرایطی مانند فقر اثر داشته باشد یا خیر؟

رویاکاکاخانی از جمله هنرمندان عرصه تئاتر است که طی سال‌های اخیر علاوه بر تدریس تئاتر در حوزه‌های مختلف دانشگاهی در نمایش‌هایی چون «پیش از ناشتایی – ۱۳۷۷»، «مده آ- ۱۳۷۸»، «پیراهن های سفید – ۱۳۷۹»، «ابر در فنجان – تالار مولوی- ۱۳۸۰»، «خاموشی ماه – تالار شماره ۲ تئاتر شهر – ۱۳۸۱»، «یادگاری ها- تالار شماره ۲ تئاتر شهر – ۱۳۸۲»، «اتاق گریم – تالار شماره ۲ تئاتر شهر – ۱۳۸۳»، «آپارتمان – تماشاخانه مهر – ۱۳۷۹»، «هنگامه ای که آسمان شکافت – تماشاخانه مهر – ۱۳۸۲»، «گاهی اوقات برای زنده ماند باید مرد- تالار قشقایی – ۱۳۸۲» و چند اثر نمایشی دیگر به عنوان کارگردان، دستیار کارگردان و عضو گروه اجرایی حضور داشته است.

لازم به توضیح نمایش «بی چرا زندگان» به نویسندگی لیلی عاج و کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی اجرای خود را آغاز کرده بود، روز دوشنبه بیستم تیر ماه به اجرای خود در این تالار پایان داد.