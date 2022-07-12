به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز گزارش داد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز قبل در اوج کشمکش میان روسیه با غرب به دنبال جنگ اوکراین، اعلام کرد که کشورش موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به بلاروس تحویل خواهد داد.

اسکای نیوز آورده است: ناظران امور بر این باورند که هدف نخست از استقرار موشک‌های روسی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در بلاروس، واکنشی به غرب به طور عام و لیتوانی و لهستان به شکل خاص به خاطر مواضع به شدت خصمانه آنها علیه مسکو است.

رائد العزاوی رئیس مرکز مطالعات راهبردی الامصار در گفتگو با اسکای نیوز گفت: استقرار سپر هسته‌ای مسکو در بلاروس نشانه بحران بزرگ و بسیار خطرناک است و اینکه شرایط خطرناکی در راه است.

وی افزود: این گامی بزرگ‌تر از واکنش تاکتیکی به تلاش‌های پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو و به مثابه اقدامی فراتر از آن است و اینکه روسیه در نبرد با غرب کوتاه نمی‌آید.

این در حالی است که دیمیتری مدودف معاون رئس شورای امنیت روسیه پیش از این از احتمال وقوع جنگ هسته‌ای سخن گفته بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم امروز سه‌شنبه گفت: واشنگتن و متحدانش پس از تشدید بحران اوکراین و رویارویی سخت با روسیه، به طور خطرناکی در آستانه یک رویارویی نظامی آشکار با کشورمان هستند که این به مفهوم درگیری مسلحانه مستقیم با قدرت‌های هسته‌ای است. چنین درگیری مملو از تشدید تنش هسته‌ای خواهد بود.