به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد با اشاره به اینکه به مناسبت سالروز سرکوب خونین قیام مردم علیه کشف حجاب در مسجد گوهرشاد به دستور رضاخان برنامه‌های متعددی همچون حلقه معرفت، پرسمان دینی، مسابقه فرهنگی، سخنرانی، شعرخوانی و برپایی نمایشگاه در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده است، اظهار کرد: به همین منظور ویژه برنامه‌ای روز سه شنبه ۲۱ تیر ماه با حضور عموم زائران، مجاوران، خانواده شهدا و مسئولان استانی و لشگری برنامه‌ریزی شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: در این مراسم که از ساعت ۱۸ در مسجد گوهرشاد برپا می‌شود، آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی سخنرانی خواهند کرد و در ادامه حسین شالبافان و امیر عارف به مرثیه سرایی، محمد حسین ملکیان به شعرخوانی و گروه همخوانی گلدسته‌های حرم به اجرای سرود خواهند پرداخت.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، روز سه شنبه به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب، بانوان مشهدی ساعت ۱۷:۳۰ در میدان شهدا گردهم آماده و به صورت گروهی برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای قیام مسجد گوهرشاد به حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد.