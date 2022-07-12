برجام سند مقدسی نیست/ NPT یک سند مُرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جهان آرا در پخش دوشنبه شب خود به موضوع برجام پرداخته و با دعوت از فرزندان شهید فخریزاده و محمد جواد لاریجانی دبیر اسبق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است که بخشهای مهم آن را با هم مرور میکنیم.
چرا جریانی خاص در پی کمرنگ کردن شهید فخریزاده است؟
مهدی فخریزاده گفت: این نوع تعابیر و حرفهایی که امروز آقای ظریف درباره شهید فخریزاده میزند، در رویکرد و حرفهای دولت وقت و در هنگام شهادت او نیز وجود داشت؛ باید دید چرا یک جریانی وجود دارد که میخواهد شهید فخریزاده کمرنگ شود.
وی افزود: آقای ظریف از واژه «بی مبالاتی» استفاده کرده است؛ بی مبالاتی برای چه کسی؟ فردی که ۲۰ سال در لیست ترور موساد بود و تمام آسایش و آرامش خود و اطرافیانش را برای هدفش فدا کرد. حتی با آسیبهایی که جریان توافق و مذاکره به کشور وارد ساخت مخالفت کرد و در مقابلش ایستاد.
فرزند شهید فخریزاده تاکید کرد: برخی سعی میکنند ترور و شهادت شهید فخریزاده را متوجه سپاه کنند، بله، سپاه مسئولیت دارد ولی دولت هم در زمینه محافظت و حمایت از نخبگان و دانشمندان وظایفی دارد که باید انجام دهد.
حامد فرزند دیگر شهید فخریزاده در ادامه گفت: آنطور که من خواندم، آقای ظریف درباره شهید فخریزاده گفته است او جز بی مبالاتترین افراد بوده است. شهید فخریزاده و حتی گاهی اوقات ما اعضای خانواده، شرایطی را در این ۲۰ سال تجربه کردیم که برای آقایان یک روز هم قابل تحمل نیست.
وی خاطرنشان کرد: ایشان ۱۵ سال هر هفته در آن مسیر مذکور تردد داشت و تنهایی جایی هم بود که میرفت؛ در روز حادثه، ۱۲ ماشین اسکورت و دهها محافظ با او همراه بودند. شهید فخریزاده در یکی از سخنرانیهایش گفته بود این دیو پلید (آمریکا) که حاج قاسم را به شهادت رسانده، اصلاً قابل مذاکره نیست و نمیتوان به حرف و قولش اعتماد کرد؛ موضع ایشان در قبال برجام از همین جا مشخص است.
علت علاقه غرب به برجام، کاهش شدید توان هستهای ایران است
محمد جواد لاریجانی دبیر اسبق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: برجام در همان مقدمه، ایران را متهم کرده و کسانی که آن را امضا کردهاند، این را قبول کردهاند که کارهای اشتباهی میکردیم و روی صندلی متهم نشستهایم. جلوتر که میرویم به نابودی سانتریفیوژها، کاهش ۶۷۰۰ کیلویی اورانیوم موجود و از دست دادن پروسه آب سنگین میرسیم.
وی افزود: علت علاقه غربیها به برجام این است که توانمندی هستهای ما را کاهش میدهد و به خاطر طولانی بودن پروسه، نیروی ایران را تحلیل میبرد و مسئله هستهای را به یک امر تزئینی و لاکچری تبدیل میکند. «صلحآمیز» عبارت عجیب و غریبی است، ایران را به سمت موارد پزشکی و کشاورزی میبرد در حالی که شاهرگ اصلی چیز دیگری است و برجام آن را هدف گرفته است.
لاریجانی با اشاره به مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: نباید بگوییم اگر مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی حضور یافتهاند، تجمعی است که راه افتاده تا ما دور بعد رأی نیاوریم!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: میگویند اگر برجام بود، بود چرا دوباره به دنبال احیای آن هستند؟ پاسخ این است که ما همه تعهداتمان را انجام دادهایم و حالا دنبال طلبمان هستیم چون چیزی نگرفتهایم وگرنه برجام سند مقدسی نیست و تنها موجب ضرر و لو رفتن اسامی نخبگان و دانشمندانمان شد.
تحریم سپاه و نهادهای دولتی ربطی به برجام ندارد
لاریجانی ضمن اشاره به دور جدید مذاکرات گفت: من به خودمان خوشبین هستم، مسیر مذاکرات دولت رئیسی درست است و به یاری خدا تحریمها را بی اثر خواهیم کرد البته همیشه باید مطالبهگر باشیم. این تفکر که آمریکا میتواند ظرف دو ساعت نیروی نظامی ما را نابود کند یک توهم غیر واقعبینانه است و نگاه آمریکا و غرب هم به ایران این نیست، آنها ایران را یک قدرت جدید و خطرناک برای خودشان میدانند.
وی در ادامه افزود: برجام ماهیتاً یک ترمز برای فعالیتهای اتمی ماست و شاید آمریکا برای کند کردن سرعت ایران در این زمینه، به برجام برگردد. تحریم سپاه و نهادهای دولتی هیچ معنایی ندارند و اصلاً ربطی هم به برجام ندارد. توافق بد بهتر از عدم توافق است، یک ژست سازمان مللی است! معاهده NPT یک سند مُرده است، چرا که هر کس در آن هست مشکل دارد و هر کس در آن نیست، بدون مشکل! در توافق نباید به دنبال بیگ بنگ باشیم، همه مراحل باید گام به گام و متناظر باشد.
دبیر اسبق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به پرونده حمید نوری در پایان گفت: سوئد یکی از بدنامترین کشورها در زمینه حقوق بشر و مأمن جنایتکاران و گروههای تروریستی است. این تئوری که در پرونده حمید نوری به دنبال گروگانگیری برای آزادی اتباع خودشان هستند ضعیف است چون منافقین در ایران جایگاهی ندارند. آنها دنبال تقابل با نظام جمهوری اسلامی هستند.
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