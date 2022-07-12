به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله و مبارزه با قاچاق را به صورت ویژه در دستور کار داریم و شاهد کشفیات گسترده‌ای هستیم.

وی اضافه کرد: دریابانان با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر آب‌های ساحلی استان و کنترل دقیق شناورهای تجاری و صیادی از ورود هرگونه کالای قاچاق جلوگیری و عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمین و افراد سودجو تنگ می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی، مرزبانان، حین کنترل شناورهای عبوری در آب‌های شرقی خلیج فارس یک شناور باری حامل کالای قاچاق که به سمت اسکله نخل تقی در حرکت بود را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از این شناور موفق شدند سه هزار و ۲۰۰ ثوب پوشاک، ۵۰ هزار عدد لوازم پزشکی، دو هزار و ۷۰۰ عدد لوازم جانبی موبایل، دو هزار عدد لوازم آرایشی و هزار و ۴۰۰ عدد عینک که بدون مجوز و با هدف عرضه در بازار داخلی کشور بارگیری شده بود را کشف کردند.

سرهنگ شرفی با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۹۲ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.