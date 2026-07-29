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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

توقیف ۴ شناور در آب‌های استان بوشهر

توقیف ۴ شناور در آب‌های استان بوشهر

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف توقیف چهار فروند شناور با محموله کالاهای قاچاق خبر داد و گفت:ارزش ریالی این محموله برابر اعلام کارشناسان، ۲۰۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ضربه سنگین به شبکه قاچاق کالا گفت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از اقتصاد ملی، مرزبانان جان‌برکف این فرماندهی در عملیاتی هوشمندانه در آب‌های سرزمینی استان بوشهر، موفق به شناسایی و توقیف ۴ فروند شناور متخلف شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازرسی دقیق از این شناورها، حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل ۱۰ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، هزار و ۳۰۰ ثوب پوشاک، ۳۰ دستگاه لوازم خانگی و هزار و ۲۰۰ عدد لوازم آشپزخانه که فاقد هرگونه مجوز قانونی بودند، کشف شد.

وی با بیان اینکه در همین راستا، ۶ نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: ارزش ریالی این محموله برابر اعلام کارشناسان، ۲۰۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تقدیر از هوشیاری مرزبانان، تأکید کرد: مرزبانان استان بوشهر با اشراف کامل اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های مستمر، هیچ‌گونه مجال و فرصتی را به سودجویان و قاچاقچیان برای اخلال در امنیت اقتصادی استان نخواهند داد و قاطعانه با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق در نوار ساحلی و آب‌های خلیج فارس برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6903305

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