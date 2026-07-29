به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ضربه سنگین به شبکه قاچاق کالا گفت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از اقتصاد ملی، مرزبانان جان‌برکف این فرماندهی در عملیاتی هوشمندانه در آب‌های سرزمینی استان بوشهر، موفق به شناسایی و توقیف ۴ فروند شناور متخلف شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازرسی دقیق از این شناورها، حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل ۱۰ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، هزار و ۳۰۰ ثوب پوشاک، ۳۰ دستگاه لوازم خانگی و هزار و ۲۰۰ عدد لوازم آشپزخانه که فاقد هرگونه مجوز قانونی بودند، کشف شد.

وی با بیان اینکه در همین راستا، ۶ نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: ارزش ریالی این محموله برابر اعلام کارشناسان، ۲۰۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تقدیر از هوشیاری مرزبانان، تأکید کرد: مرزبانان استان بوشهر با اشراف کامل اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های مستمر، هیچ‌گونه مجال و فرصتی را به سودجویان و قاچاقچیان برای اخلال در امنیت اقتصادی استان نخواهند داد و قاطعانه با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق در نوار ساحلی و آب‌های خلیج فارس برخورد خواهند کرد.