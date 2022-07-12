گروه های مردمی پیشران تبلیغ حجاب خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی عصر امروز در باغ هنر تهران برگزار شد.
محمد حسن جعفر زاده دبیر این جشنواره با بیان اینکه حجاب بخش اصلی فرهنگ ایرانی است؛ گفت: علاوه بر واجب شرعی بودن حجاب، حجاب در فرهنگ ایرانی اسلامی حضور پررنگی دارد؛ هجمه سنگین تهاجم غربی برای از بین بردن حجاب هم به همین دلیل است و جبهه فعال دینی عفاف و حجاب هم در داخل کشور فعال است. اقدامات خوبی هم صورت گرفته است اگر بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم حتماً کاری جدید در زمینه عفاف و حجاب خواهیم داشت.
جعفرزاده با بیان اینکه پیشران این جشنواره گروههای میانی و مردمی است؛ افزود: در دستگاههای دولتی، وزارت ارشاد و وزارت کشور به صورت ویژه پای کار بودند؛ علاوه بر آن نهادهای دیگر هم در این زمینه حمایتهای لازم را داشتند.
دبیر جشنواره پوشش اصیل ایرانی اسلامی با اشاره به اینکه این جشنواره از هجدهم تا بیست و نهم تیرماه جشنواره برگزار میشود گفت: در هفت بخش این جشنواره برگزار میشود؛ در ۳۱ استان هم این برنامهها پیگیری خواهد شد البته ویژه برنامهای در تهران برگزار خواهد شد که نمود اصلی جشنواره است.
جعفرزاده، هم افزایی فعالیتهای پراکنده در حوزه عفاف و حجاب و جذب ایدههای موفق حوزههای میدانی عفاف و حجاب را از اهداف این جشنواره دانست و گفت: جمع تجربههای زیستی برای ما بسیار مهم است.
وی در تشریح بخشهای این جشنواره گفت: بخش اول جشنواره، پویش حجاب من افتخار من است؛ خواهد بود که به صورت بیلبوردهای شهری به نمایش در آمده است. در فضای مجازی هم از پوسترهای این پویش منتشر خواهد شد.
جعفرزاده مراسمات گوهرشاد با بزرگداشت شهدای گوهرشاد را بخش دوم این جشنواره دانست و گفت: مراسم اصلی در مسجد گوهرشاد مشهد برگزار خواهد شد؛ همزمان در ۲۰ نقطه از تهران و برخی از نقاط کشور مراسمی در تجلیل از شهدای حادثه گوهرشاد برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه پوشاک عفاف و حجاب مبتنی بر فرهنگ استانهای مختلف کشور، بخش دیگری از جشنواره دانست و گفت: جشنواره تخصصی عفاف و حجاب هم برگزار خواهد شد؛ محور بعدی نمایشگاههای گوهرشاد است که در زمینه عرضه تولیدات فرهنگی هنری رسانهای برگزار خواهد شد که در اراضی عباس آباد واقع در باغ هنر تهران نمایشگاه ویژه ای خواهیم داشت و همزمان در استانهای دیگر نیز نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازیهای عفاف و حجاب را به همت فعالان تولید بازیهای کامپیوتری داشتیم گفت: عرضه و اکران این بازیها در نمایشگاههای مربوطه برگزار خواهد شد؛ اما محور اصلی این جشنواره جذب تجربههای موفق و ایدههای خلاقانه مجموعههای مردمی و دستگاههای اجرایی را به نمایش خواهیم گذاشت.
جعفرزاده با اشاره به جایزه ملی گوهرشاد گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره به برگزیدگان حوزههای مختلف، جایزه ویژه ملی گوهرشاد اهدا خواهد شد. در حوزه رویدادها و ایدههای خلاق زایشهای مختلفی را خواهیم داشت و طبیعی است که بعد از این فرهنگ سازی، برای اینکه بتوانیم یک رویکرد خلاقانه و ثبت تجربههای موفق داشته باشیم روز بیستم مهرماه فاز دوم این تجربه نگاری و ایده پردازی را خواهیم داشت.
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