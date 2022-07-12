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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۴

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان:

مرکز پایش مصرف برق در کرمان راه اندازی شد

مرکز پایش مصرف برق در کرمان راه اندازی شد

کرمان - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان از راه اندازی مرکز پایش مصرف برق در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه علی بیگ‌زاده در مراسم راه اندازی مرکز پایش مصرف برق در کرمان گفت: یکی از ضروریات استفاده بهینه از انرژی در ابعاد مختلف است و در این زمینه در بخش‌های مختلف باید فرهنگ سازی و نظارت لازم انجام شود.

وی مرکز پایش را یکی از مراکز مهم در راستای نظارت بر میزان مصرف برق دانست و افزود: این مرکز در اداره کل بازرسی استانداری کرمان فعالیت می‌کند.

بیگ زاده ادامه داد: در راستای کاهش مصرف برق ساعات کاری ادارات کرمان تغییر کرده است و نهایت صرفه جویی در مصرف برق در ادارات دولتی باید انجام شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان افزود: باید صرفه جویی ۳۰ درصدی در ادارات در ساعات اداری و ۶۰ درصدی در ساعات غیر اداری در ادارات دولتی انجام شود.

وی تاکید کرد که برق ادارات پر مصرف که مطابق الگو مصرف رفتار نکنند قطع می‌شود.

کد مطلب 5536828

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