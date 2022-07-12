مرکز پایش مصرف برق در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه علی بیگ‌زاده در مراسم راه اندازی مرکز پایش مصرف برق در کرمان گفت: یکی از ضروریات استفاده بهینه از انرژی در ابعاد مختلف است و در این زمینه در بخش‌های مختلف باید فرهنگ سازی و نظارت لازم انجام شود.

وی مرکز پایش را یکی از مراکز مهم در راستای نظارت بر میزان مصرف برق دانست و افزود: این مرکز در اداره کل بازرسی استانداری کرمان فعالیت می‌کند.

بیگ زاده ادامه داد: در راستای کاهش مصرف برق ساعات کاری ادارات کرمان تغییر کرده است و نهایت صرفه جویی در مصرف برق در ادارات دولتی باید انجام شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان افزود: باید صرفه جویی ۳۰ درصدی در ادارات در ساعات اداری و ۶۰ درصدی در ساعات غیر اداری در ادارات دولتی انجام شود.

وی تاکید کرد که برق ادارات پر مصرف که مطابق الگو مصرف رفتار نکنند قطع می‌شود.