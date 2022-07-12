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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳

دادستان اردبیل خبر داد؛

دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل به اتهام دریافت رشوه

دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل به اتهام دریافت رشوه

اردبیل-دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل گفت: یکی از اعضای شورای شهر اردبیل به دلیل دریافت رشوه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله طباطبایی با اعلام این خبر اظهار کرد: حسب اعلام مراجع نظارتی و اطلاعاتی استان و با توجه به مدارک و شواهد موجود اتهام رشا و ارتشای فرد موصوف محرز بوده و با تشکیل پرونده قضائی به قید فوریت، متهم تفهیم اتهام شده و با صدور قرار بازداشت به زندان معرفی شد.

کد مطلب 5536977

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