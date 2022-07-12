دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل به اتهام دریافت رشوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله طباطبایی با اعلام این خبر اظهار کرد: حسب اعلام مراجع نظارتی و اطلاعاتی استان و با توجه به مدارک و شواهد موجود اتهام رشا و ارتشای فرد موصوف محرز بوده و با تشکیل پرونده قضائی به قید فوریت، متهم تفهیم اتهام شده و با صدور قرار بازداشت به زندان معرفی شد.