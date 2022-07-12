به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که به رم و واتیکان سفر کرده است در توییتر نوشت: «گفتگویی دو ساعته با نخست وزیر واتیکان و وزیر خارجه داشتم. در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران های موجود جهان و مشترکات اسلام و مسیحیت حرفمان یکی بود. او گفت پاپ برای جمهوری اسلامی ایران احترام مهمی قائل است. در مورد توافق خوب و پایدار برای لغو تحریم ها و آتش بس در اوکراین و یمن هم عقیدهایم.»
امیرعبداللهیان در توییت دیگری نوشت: «روز گذشته بدعوت اتاق مشترک ایتالیا - ایران در نشست مشترک در رم با بخش خصوصی ایتالیا دیدار کردم. علاقه آنها برای همکاری با طرفهای ایرانی بسیار چشمگیر بود. از سرگیری پرواز مستقیم تهران - رم برای مساعی مشترک ما کلیدی است.»
در فضای مجازی مطرح شد:
روایت امیرعبداللهیان از دیدار با مقامات واتیکان و تجار ایتالیا
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت که علاقه بخش خصوصی ایتالیا برای همکاری با طرف ایرانی بسیار چشمگیر بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که به رم و واتیکان سفر کرده است در توییتر نوشت: «گفتگویی دو ساعته با نخست وزیر واتیکان و وزیر خارجه داشتم. در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران های موجود جهان و مشترکات اسلام و مسیحیت حرفمان یکی بود. او گفت پاپ برای جمهوری اسلامی ایران احترام مهمی قائل است. در مورد توافق خوب و پایدار برای لغو تحریم ها و آتش بس در اوکراین و یمن هم عقیدهایم.»
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