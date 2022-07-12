روایت امیرعبداللهیان از دیدار با مقامات واتیکان و تجار ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که به رم و واتیکان سفر کرده است در توییتر نوشت: «گفتگویی دو ساعته با نخست وزیر واتیکان و وزیر خارجه داشتم. در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران های موجود جهان و مشترکات اسلام و مسیحیت حرفمان یکی بود. او گفت پاپ برای جمهوری اسلامی ایران احترام مهمی قائل است. در مورد توافق خوب و پایدار برای لغو تحریم ها و آتش بس در اوکراین و یمن هم عقیده‌ایم.»



امیرعبداللهیان در توییت دیگری نوشت: «روز گذشته بدعوت اتاق مشترک ایتالیا - ایران در نشست مشترک در رم با بخش خصوصی ایتالیا دیدار کردم. علاقه آنها برای همکاری با طرفهای ایرانی بسیار چشمگیر بود. از سرگیری پرواز مستقیم تهران - رم برای مساعی مشترک ما کلیدی است.»