اجرای ۱۰۰ رویداد فرهنگی و هنری طی دهه امامت و ولایت در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش‌اقبال پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیش از ۱۰۰ رویداد فرهنگی و هنری را در استان فارس برگزار می‌کند.

وی با اشاره به همکاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد فارس برای برگزاری این رویدادها در استان فارس، رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همکاری با کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در همه استان دانست و ادامه داد: ۲۰ مسجد در شهرستان‌های ارسنجان، استهبان، اقلید، آباده، بوانات، سرچهان، پاسارگاد، جهرم، خفر، خرامه، خرم‌بید، داراب، رستم، زرین‌دشت، سپیدان، بیضا، سروستان، زرقان، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، کوه‌چنار، کوار، لامرد، مرودشت، ممسنی، مهر، نی‌ریز و بختگان و ۱۰ مسجد پنج تن آل عبا (ع)، صاحب الزمان (عج)، شاه چراغ (ع)، شهدای کوی پیروزی، امام حسن مجتبی (ع)، اعظم، حضرت ابوالفضل (ع)، رسول اعظم (ص) و جامع الغدیر شیراز، پذیرای جشن‌های دهه امامت و ولایت خواهند بود.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اهدای کتاب ویژه رویداد بزرگ غدیر خم را به پاتوق‌های شادمانه جشن غدیر خم از دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری این اداره خواند و افزود: نمایشگاه عکس نیلوفر نیکویی، نمایشگاه نقاشی بزرگی در چشمه محمد رسول الله (ص)، شب شعر با حضور شاعران به همراه اجرای صحنه‌ای نمایش خوشه پروین، عصر شعر قدر غدیر، مسابقه بزرگ کتاب زیارت غدیر، چاووش‌خوانی و پرده‌خوانی داستان غدیر، بازآفرینی نمایشی رخداد غدیر، دیدار با سادات شناخته‌شده، مسابقه خوشنویسی در سه شب، مسابقه آنلاین حدیث نهج‌البلاغه در دهه ولایت، نمایش طنز این چند پدر، نشست شرحی بر نهج‌البلاغه؛ نمایش خیابانی غدیر در پارک آزادی، شب شعر خم‌خانه غدیر و نمایشگاه عفاف و حجاب برخی از ۳۰ رویداد هنری و ۴۷ رویداد ادبی و فرهنگی این دهه است.

خوش‌اقبال، رویدادهای دهه امامت و ولایت را با رویکرد مسجد محوری مردمی برای جریان‌سازی فرهنگی و هنری در کنار رویدادهای مردمی دانست.