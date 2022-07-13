شورای نگهبان در نگاه امام و رهبری جایگاه رفیعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱) در جلسه این شورا با اشاره به فرا رسیدن میلاد با برکت حضرت امام هادی (ع) گفت: دوران امام هادی (ع) را می‌توان دوران تکمیل معارف شیعه و رفع اشکالات و پاسخ به سوالات موجود در مورد مکتب جعفری تلقی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد معرفت حقیقی ائمه علیهم‌السلام از لحاظ علمی، اعتقادی و علم کلام را به دست بیاورد، زیارت جامعه کبیره را باید خوب مطالعه کند، افزود: امام هادی (ع) در جریان فرهنگ‌سازی معارف غنی شیعه و تبیین نهضت علوی، حسینی و مهدوی نقش مهمی داشتند و یکی از ارزشمندترین منابع اسلامی، یعنی زیارت جامعه کبیره را به یادگار گذاشتند که در حقیقت دائرةالمعارف کامل امام شناسی است.

دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام عید سعید غدیر و دهه ولایت و امامت، به تبیین اهمیت این عید مهم اسلامی پرداخت و گفت: عید غدیر، عیدالله‌الاکبر است که از بالاترین اعیاد اسلامی است و به تعبیر قرآن، عید غدیر روز ناامیدی جبهه کفر و روز تکمیل شدن دین اسلام است؛ البته با وجود زحمات زیادی که کشیده شده است، عید غدیر هنوز غریب است.

آیت الله جنتی با بیان اینکه خداوند برترین نعمت‌ها که نعمت ولایت است را در این روز به انسان هدیه داده است، گفت: عید غدیر روز تعیین الگوی حکومت اسلامی است اما به دلیل انحرافی که بعدها به دلیل بی‌توجهی به خطبه غدیر در جامعه اسلامی رخ داد، به حاکم شدن فردی مانند یزید منجر شد.

وی با تاکید بر اینکه باور به ولایت امیرالمومنین (ع) باید در رفتار ما متجلی باشد، ادامه داد: در واقع عید غدیر فرصت آشنایی با فضائل امیرالمومنین علی (ع) و نزدیک شدن به روش زندگی ایشان است.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل نهاد شورای نگهبان در سال ۵۹ به جایگاه مهم این نهاد در کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع که قوانینی که در کشور تصویب می‌شود خلاف موازین اسلام نباشد، خواست دیرینه ملت مسلمان ایران بوده و در راه تحقق این هدف خون‌های پاکی در طول تاریخ بر زمین ریخته شده و انسان‌های بزرگی از جان عزیز خود گذشته‌اند.

آیت الله جنتی تصریح کرد: باید به روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و همه کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، درود بفرستیم که باعث شدند آرزوی دیرینه مردم مسلمان ایران که حاکمیت موازین دین مبین اسلام بر امور کشور است شکل قانونی پیدا کند و با پیش‌بینی نهادی چون شورای نگهبان در قانون اساسی، از ضمانت اجرایی فوق‌العاده هم برخوردار باشد.

وی تاکید کرد: از جمله اولین احکام مسئولیتی که امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادر کرده‌اند، حکم انتصاب فقهای اولین دوره شورای نگهبان است؛ این بیانگر اهمیت جایگاه این نهاد انقلابی در نگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

دبیر شورای نگهبان افزود: همچنین بررسی نامه‌ها و سخنرانی‌های ایشان حکایت از جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان در نگاه امام (ره) دارد. مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی که به مناسبت‌های مختلف داشته‌اند، این نهاد را دارای اهمیت بسیار بالایی دانسته‌اند و همواره حامی این نهاد بوده‌اند. من فقط به یکی از جملات ایشان اشاره می‌کنم که درباره اهمیت شورای نگهبان فرموده‌اند: «شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است».

آیت الله جنتی در خاتمه یاد همه بزرگوارانی که از زمان تأسیس نهاد شورای نگهبان تاکنون در این نهاد خدمت کرده‌اند را گرامی داشت.