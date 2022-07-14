شورای شهر موظف به تلاش در زمینه ضد حریق کردن ساختمان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، ضمن بزرگداشت شهدای آتش نشان گفت: شکی نیست که آتش نشانی یکی از مواردیست که باید بر مبانی علمی استوار باشد و این موضوع، آموزش‌های علمی را طلب می‌کند و آتش نشانی تهران سابقه دیرینه ای در این زمینه داشته و یکی از قطب‌های آموزش است. همچنین در زمینه عملیاتی هم آتش نشانی تهران از تجارب جهانی استفاده می‌کند و در منطقه جایگاه بلندی دارد اما نباید خود را به منطقه محدود کنیم، بلکه باید خود را با سطح جهانی بسنجیم.

وی با اشاره به گروه‌های دانش بنیان افزود: نمی‌شود بدون اتکا به نیروهای دانشگاهی، یک تجربه خوب را نشان داد. بنابراین بایستی درست کار کرد تا بتوانیم به جایی برسیم که خودمان امکانات مورد نیاز را تولید کنیم، چون آتش نشانی با خطر و جان انسان‌ها سروکار دارد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: ممکن است برخی بگویند که تولید داخلی امکانات مورد نیاز، نیازمند بازار برای تولید انبوه است تا سرمایه گذاری در این زمینه به صرفه باشد. البته در کشور بازار خرید برای این امکانات در شهرهای بزرگ و کوچک کشور وجود دارد. همیشه که نباید به جان فشانی و از خودگذشتگی تکیه کرد. باید امکانات و وسایل خود را نیز به خوبی تأمین کنیم. بنابراین بایستی خودمان آنچه که مورد نیاز است را بسازیم. امروز شرکت‌های صنعتی و دانش بنیان، این توانمندی را دارند که اگر از ایشان حمایت شود، کارهای بزرگی انجام خواهد شد.

چمران درخصوص پیشگیری هم گفت: اگر ساختمانی ناایمن و بدون امکانات ساخته شود، ویران می‌شود کما اینکه، این را در آبادان شاهد بودیم. قطعاً خداوند هم از کار خلاف و اشتباه استقبال نمی‌کند. ساختن یک ساختمان ایمن، یک سرمایه گذاری ارزنده است. متأسفانه این فلسفه هنوز در میان برخی سازنده‌ها شکل نگرفته است که به نکات ایمنی توجه کنند و طبق ضوابط عمل کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در همین زمینه افزود: تا ده سال پیش عمر متوسط ساختمان‌های ما ۲۹ سال بود، اما ظاهراً در حال حاضر این عمر مفید به بیش از ۳۰ سال رسیده است. در دوره چهارم شورا، طرحی به میان آمد که برای تخریب ساختمان‌ها، حداقل عمر قائل شوند و برای ساختمان‌هایی که پیش از انقضا تخریب می‌شوند، عوارض تعیین شود.

وی در پایان متذکر شد: شورای اسلامی شهر تهران وظیفه دارد که در زمینه ضد حریق کردن ساختمان‌ها نیز تلاش کند و همچنین از سازمان آتش نشانی هم انتظار داریم که با امکانات و نیروی انسانی خود، با دانشگاه‌ها مرتبط شوند تا امکانات خود را در داخل تأمین کنند.