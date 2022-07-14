تاکید بر هم افزایی بین مجموعه های قرآنی ایران و حشد الشعبی عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران قرآنی و فرهنگی حشدالشعبی عراق و مدیران فرهنگی سپاه قدس با معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه دیدار کردند.

دیدار مدیران قرآنی و فرهنگی حشدالشعبی عراق و مدیران فرهنگی سپاه قدس با معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در محل معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیر مقدم به هیأت قرآنی عراقی با آرزوی موفقیت و پیروزی برای رزمندگان محور مقاومت؛ حرکت حشدالشعبی و جریانات وابسته مردمی به این نهاد مقاومت را ارزشمند شمرد و گفت: حشد الشعبی با توسعه فعالیت‌های قرآنی خصوصاً حفظ قرآن کردیم می‌تواند تبدیل به یک نیروی نظامی قرآن بنیان شده و تفکرات قرآنی را مبنای فعالیت خود قرار دهد.



معاف در این جلسه با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد تا این اقدام ارزشمند در کشور عراق نیز اجرایی شود و در این مسیر تمام ظرفیت علمی و عملی جمهوری اسلامی ایران در خدمت این حرکت بزرگ قرآنی خواهد بود.

وی افزود: در مراسم پیاده روی اربعین حسینی برنامه‌های قرآنی مفصلی را اجرا خواهیم کرد.



در ادامه حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در زمینه برگزاری مسابقات قرآن کریم و توسعه وقف قرآنی و همچنین در خصوص توسعه حفظ قرآن کریم در سطح حشدالشعبی و مردم عراق آمادگی کامل داریم و می‌توانیم دانش برگزاری مسابقات در تمام سطوح را در اختیار این نهاد قرار دهیم.

همچنین مجیدی مهر با اشاره به ظرفیت عظیم معنوی و مقبولیت حشدالشعبی در بین اقشار مختلف کشور عراق، برنامه ریزی های قرآنی و تبلیغات رسانه‌ای در این خصوص در کشور عراق را خواستار شد.



در پایان این دیدار در خصوص هم افزایی بین مجموعه‌های قرآنی ایران و حشد الشعبی عراق تأکید شد و دو طرف اعلام آمادگی خود را برای انجام همکاری‌های مشترک اعلام نمودند.



همچنین هیأت قرآنی عراق عنوان نمودند: که دو طرف از نظر فکری و دینی نیز به یکدیگر نزدیک هستند و می‌توانند در حوزه قرآنی گام‌های مؤثر و مشترکی با یکدیگر بردارند.