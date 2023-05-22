وظیفه ما در وزارت ارشاد تحقق هنر اسلامی و قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین همایش سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها گفت: امروز در زمان و زمانه‌ای هستیم که برنامه‌های دینی، قرآنی و فرهنگی در کشور از لایه اشراف فرهنگی و طبقات خاص خارج شده و وارد لایه‌های مردمی و تودگانی و لایه زیستی مردم متدین شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاه‌های بین المللی کتاب تهران و قرآن کریم ادامه داد: از حیث پدیدار شناختی نمایشگاه کتاب و قرآن پدیده‌هایی است که باید مطالعه شوند چرا که میلیون‌ها نفر مخاطب با شوق و ذوق به محل برگزاری آنها می آیند، کتاب خریداری می‌کنند و کتاب تورق می‌کنند و این امر پدیده مهمی است و همچنین استقبال مردمی و بی سابقه از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نیز برای ما هم بهجت آفرین و هم تکلیف آور است.

معاف در عین حال تصریح کرد: جشنواره‌های چندگانه فجر نیز با توجه به شرایط سخت کشور در دوران پسا اغتشاشات با رونق و شکوه تمام برگزار شد و یک مدیر فرهنگی در برنامه ریزیها باید به این موفقیت‌های میدانی فرهنگی توجه داشته باشد و در زمانه‌ای که برخی به دروغ ادعا می‌کنند مردم دیگر علاقه‌ای به دین و ارزشهای دینی و قرآنی ندارند شاهد استقبال مردمی از اربعین، نمایشگاه بین المللی قرآن، جشنواره مهدویت، دهه کرامت و راهپیمایی چند کیلومتری غدیر هستیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، عناوین کتابهای دینی (به غیر از قرآن) رقم ۹ هزار و ۷۰۰ را شاهدیم و برنامه‌های دینی مانند برنامه محفل جزو ۱۰ برنامه پربیننده صدا و سیما است و این رونق فرهنگی باید مبنای برنامه ریزیهای بعدی ما باشد.

معاون قرآن و عترت در عین حال تصریح کرد: گرایش و استقبال مردم در شب‌های قدر و ایام رمضان در نمایشگاه قرآن و تبدیل این فضا به تفرجگاه دینی مردم، فرامتن اصلی نمایشگاه قرآن بود و بر اساس آمار دقیق، استقبال و اقبال بی نظیر مردمی پدیده قالب در نمایشگاه قرآن کریم در تهران و استان‌ها بوده است.

وی با تقدیر از اهتمام مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اهتمام به فعالیت‌های دینی و قرآنی ادامه داد: معدل مدیران استان‌ها در این دوره نسبت به دوره‌های قبل بالاتر است و اعتقاد آن‌ها به کار قرآنی و دینی کم سابقه است.

معاف تاکید کرد: وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق هنر اسلامی و قرآنی است و باید از حیث زیرساختی در حوزه قرآن و دین و مسجد و هیأت، فربه و توانمند و قدرتمند شویم.

وی ادامه داد: نباید نسبت به قرآن نگاه فرمایشی و حاشیه‌ای و انتزاعی و دکوری داشت و دولت مردمی، دولت مردمی و مکتبی است و باید وارد بحث‌های محتوایی تر و عملیاتی تر و انضمامی و کاربردی در زمینه توسعه فرهنگ قرانی شویم.

معاون قرآن و عترت تاکید کرد: توجه دولت مردمی بر رویکردهای نوین تبلیغ و ترویج قرآن با اتکا به ظرفیت‌های مؤسسات مردمی است.

در پایان این بخش از همایش معاف به پرسش‌های مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در زمینه فعالیت‌های دینی و قرآنی پاسخ گفت.