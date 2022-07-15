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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۱

ترکیب تیم شطرنج دانشجویان ایران مشخص شد

ترکیب تیم شطرنج دانشجویان ایران مشخص شد

با پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی شطرنج دانشجویان ۶ شطرنج باز دختر و پسر به تیم ملی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، ترکیب تیم‌ملی شطرنج دانشجویان ایران به منظور شرکت در رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان مشخص شد.

بنابراین گزارش در پایان ۵ دور رقابت ۶ دانشجوی دختر و پسر زیر به تیم ملی دانشجویان راه یافتند.

در بخش دختران طناز ازلی و ژینا پاک‌طینت و به همراه مبینا علی نسب ترکیب تیم دختران را تشکیل خواهند داد.

در بخش پسران مهدی غلامی اوریمی و آرش داغلی به همراه خلیل موسوی اعضا تیم ملی را در بخش پسران تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان شهریور ماه سال جاری به میزبانی کشور بلژیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5538349

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