ترکیب تیم شطرنج دانشجویان ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، ترکیب تیمملی شطرنج دانشجویان ایران به منظور شرکت در رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان مشخص شد.
بنابراین گزارش در پایان ۵ دور رقابت ۶ دانشجوی دختر و پسر زیر به تیم ملی دانشجویان راه یافتند.
در بخش دختران طناز ازلی و ژینا پاکطینت و به همراه مبینا علی نسب ترکیب تیم دختران را تشکیل خواهند داد.
در بخش پسران مهدی غلامی اوریمی و آرش داغلی به همراه خلیل موسوی اعضا تیم ملی را در بخش پسران تشکیل میدهند.
رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان شهریور ماه سال جاری به میزبانی کشور بلژیک برگزار خواهد شد.
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