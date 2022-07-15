ترکیب تیم شطرنج دانشجویان ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، ترکیب تیم‌ملی شطرنج دانشجویان ایران به منظور شرکت در رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان مشخص شد.

بنابراین گزارش در پایان ۵ دور رقابت ۶ دانشجوی دختر و پسر زیر به تیم ملی دانشجویان راه یافتند.

در بخش دختران طناز ازلی و ژینا پاک‌طینت و به همراه مبینا علی نسب ترکیب تیم دختران را تشکیل خواهند داد.

در بخش پسران مهدی غلامی اوریمی و آرش داغلی به همراه خلیل موسوی اعضا تیم ملی را در بخش پسران تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان شهریور ماه سال جاری به میزبانی کشور بلژیک برگزار خواهد شد.