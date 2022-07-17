آوردن مربی خارجی برگشت به عقب است/ کمیته فنی باید پاسخگو باشد

هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این روزهای تیم ملی و بلاتکلیفی نیمکت تیم ملی گفت: فوتبال ما همیشه راه را برعکس می‌رود. زمانی بود که کشورهای عربی را به خاطر تغییرات پی در پی در سطح مربیان مورد تمسخر قرار می‌دادیم اما حالا ما از آنها بدتر شده ایم. متأسفانه فوتبال ما ثبات ندارد و نمی‌توانیم بر روی صحبت مسئولان حسابی ویژه باز کنیم.

وی افزود: ویلموتس را اخراج کردیم، دراگان اسکوچیچ را به هر دلیلی سرمربی تیم کردیم، او نتایج خوبی گرفت اما به یک باره به دلیل اتفاقات غیرمنتظره و مبهم او را از کار برکنار کردیم. درست است که اسکوچیچ رزومه بزرگی نداشت اما توانست در سخت‌ترین شرایط تیم ملی را زودتر از پایان دور مقدماتی به جام جهانی برساند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: چطور می‌شود به یک باره این مربی را برکنار کرد. آیا واقعاً مسائل فنی در کار است یا بحث‌های دیگر به وجود آمده است. اگر اسکوچیچ از نظر فنی خوب نبود چرا هدایت تیم ملی را به او دادیم و اگر عملکردش قابل قبول بوده چرا او را برکنار کردیم.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط مربی خارجی می‌تواند برای تیم ملی مفید باشد یا ایرانی؟ اظهار داشت: اگر بخواهیم مربی خارجی بیاوریم یک برگشت به عقب داشته ایم. به طور حتم هر کسی که بخواهد بیاید پول هنگفتی از فوتبال ایران خواهد گرفت. ضمن اینکه چون آشنایی با فوتبال ما ندارد کار برایش سخت خواهد بود. اسکوچیچ به فوتبال ما آشنا بود. بازیکنان را می‌شناخت و جو فوتبال ایران در دستان او بود اما یک خارجی جدید تا بخواهد با فرهنگ و فوتبال ما آشنا شود، زمان زیادی خواهد برد. ضمن اینکه باید بدانیم استراتژی ما برای جذب مربی چه خواهد بود و چه انتظاری از او داریم. اما در مجموع اعتقاد دارم مربی ایرانی در این مقطع بهتر خواهد بود چون هم از فوتبال ما شناخت دارد و هم می‌داند که با بازیکنان باید چگونه رفتار کند.

وی در مورد اختلاف بازیکنان تیم ملی و دودستگی که بین آنها به وجود آمده، گفت: یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ما در سالهای گذشته همین مسئله بوده است. بازیکنان باید بدانند که پیراهنی را به تن کرده اند که خیلی‌های دیگر آرزوی پوشیدن آن را دارند. بنابراین باید مطیع دستورات سرمربی باشند. حالا اسکوچیچ باشد چه ایرانی و یا مربی شناخته شده در سطح دنیا. وظیفه آنها بازی کردن است نه چیز دیگر. ولی متأسفانه برخی از بازیکنان ما بعد از اینکه چند سال در تیم ملی حضور دارند، راجع به هر چیزی اظهار نظر می‌کنند و خود را بالاتر از سرمربی هم می‌دانند.

حیدری با انتقاد از عملکرد کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: نفراتی که در کمیته فنی فدراسیون فوتبال هستند همگی از اهالی فوتبال و شناخته شده اند. اما انتقادی که به آنها وارد است این است که چطور کی روش را تأیید نکرده اند. مگر می‌شود یکی از مربیان شاخص را تأیید نکرد آن هم کی روش که ۸ سال در ایران سرمربی گری کرد و کاملاً به فوتبال ما آشناست. حالا هم که نه اسکوچیچ تأیید نشده و نه کی روش. کمیته فنی هنوز نتوانسته سرمربی جدید را معرفی کند. زمان دارد به سرعت از دست می‌رود. بنابراین کمیته فنی باید پاسخگو باشد که چرا اینقدر در مورد انتخاب سرمربی دچار تعلل شده است.

کارشناس فوتبال در پایان و در پاسخ به این پرسش که چه کسی در این مقطع می‌تواند ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده بگیرد؟ گفت: به اعتقاد من کسی باید به این پست برسد که با فوتبال بیگانه نباشد. رزومه قابل قبولی داشته و شناخت کاملی از ضعف‌های فوتبال ما داشته باشد. اما به نظر من در حال حاضر کسانی که ثبت نام کرده اند، این فاکتورها را ندارد. بنابراین باید امیدوار باشیم شخصی هدایت فدراسیون فوتبال را برعهده بگیرد که توانایی‌های بالایی داشته و بتواند فوتبال ما را از این بی ثباتی نجات دهد.