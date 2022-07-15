ساماندهی آب شرب و زراعی منطقه لاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر لاهرود اظهار کرد: دوگانه‌سازی روند مذاکره هدف نهایی و سیاست رسانه‌ای دشمنان است و می‌خواهند با دستاویز قرار دادن معیشت مردم، امنیت روانی جامعه را در هم بریزند.

وی با اشاره به اینکه دشمن با ایجاد اختلاف و دودستگی در صف ملت، آنها را به موافقان و مخالفان مذاکره تبدیل کرده است، تصریح کرد: بهبود وضعیت به امید مذاکره و اعتماد به آمریکا خیالی خام بیش نیست و اگر این مذاکره مطلوب بود باید کشورهایی که پیش از این به آمریکا اعتماد کردند در وضعیت بهتری به سر می‌بردند.

امام جمعه لاهرود گفت: در طول تاریخ اعتماد کنندگان به آمریکا نه تنها توسعه نیافتند بلکه در بسیاری از موارد حکومت یا اقتصادشان نابود شده است.

حجت‌الاسلام صفری بحران ایجاد شده در کشورهایی نظیر عراق، مصر و… را نتیجه اعتماد بی‌محابا به آمریکا دانست و افزود: آمریکا در شرایط بحرانی هیچیک از این کشورها را حمایت نکرد و امروز در منطقه شاهد اضمحلال آنها هستیم.

وی با تبریک دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خم خاطرنشان کرد: امام علی (ع) نمونه یک انسان کامل و در عین حال عادل بود که زمامداری او اسوه و الگویی برای زمامداران عصر معاصر است.

حجت‌الاسلام صفری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: شیوه امامت و رهبری امام علی (ع) حتی در عصر امروز نیز از همان برجستگی‌ها و شاخص‌هایی برخوردار است که در صورت پیاده شدن می‌تواند بشریت را از مهلکه کنونی نجات دهد.

امام جمعه لاهرود به برگزاری برنامه‌های متعدد به مناسبت عید غدیر خم در این شهر اشاره کرد و ادامه داد: برنامه پیاده‌روی همراه با خانواده در مزار شهدا برگزار و جشن غدیر در این محل برگزار خواهد شد.

وی خواستار حل مشکل آب شرب و زراعی منطقه برای استفاده عموم و کشاورزان شد.