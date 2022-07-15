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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۷

امام جمعه شاهرود:

زمینه تقویت وحدت به دلیل پیدایش نگاه نو اندیشمندان فراهم شده است

زمینه تقویت وحدت به دلیل پیدایش نگاه نو اندیشمندان فراهم شده است

شاهرود- امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مهمترین پیام حج برقراری وحدت بین همه کشورهای مسلمان است، گفت: زمینه تقویت وحدت به دلیل پیدایش نگاه نو اندیشمندان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلا مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه مهمترین پیام حج ایجاد وحدت بین همه کشورهای مسلمان است، ابراز داشت: امروز خوشبختانه زمینه تقویت وحدت به دلیل پیدایش نگاه نو اندیشمندان فراهم شده است.

وی ضمن بیان اینکه پدیدار شدن محور مقاومت در منطقه نیز خو عاملی که به تقویت وحدت بین کشورها دامن زده است، افزود: امروز یکی از هراس‌های دشمن همین یکی شدن و وحدت کشورها است لذا باید این الگوی موفقیت همچنان مورد تاکید همگان باشد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه با توجه به کاهش کرونا همزمان با عصر یکشنبه واقعه غدیر در این شهر بازخوانی می‌شود، ابراز داشت: آگاهی بیشتر جوانان از این رویداد مهمترین هدفی که از این طرح دنبال می‌شود لذا شهروندان را به دیدن آن دعوت می‌کنیم.

امینی با بیان اینکه گسترش فرهنگ غدیر آرامش و امنیت را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: امروز زمانی که می‌بایست مسئله غدیر و لزوم حضور ولایت برای جامعه تبیین شود تا دشمن نتواند به هر بهانه با در دست‌گیری فضای مجازی ذهن جوانان را گمراه کند.

وی با بیان اینکه غدیر تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت بشریت است، افزود: با آگاهی بخشی و بصیرت قطعاً زمانی فرا می‌رسد که مردم لزوم غدیر را بهتر درک خواهند کرد و برای جهانی شدن آن تلاش می‌کنند.

کد مطلب 5538928

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