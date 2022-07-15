به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی بعد از ظهر جمعه در نشست شورای فرهنگ عمومی دشتستان اظهار داشت: مسجد و جایگاه نماز جمعه باید محور حل مشکلات مردم شود و از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی بر لزوم ارتباط مسئولان با مردم تاکید کرد و افزود: در شهرستان دشتستان بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی وجود دارد که هر هفته باید یک دستگاه اجرایی میز خدمت را در جایگاه نماز برگزار کند.

فرماندار دشتستان ضمن گلایه از مسئولین در خصوص عدم پیگیری مؤثر مصوبات جلسه قبل اظهار کرد: مصوبات جلسه قبل به خوبی دنبال نشده است، فرهنگ در همه حوزه‌ها مظلوم واقع شده که این اتفاق نباید رخ دهد.

وی با تاکید بر انجام وظایف بخشداران و دهیاران در خصوص مصوبات جلسات بیان کرد: در جلسه بعد روستاهای با جمعیت بالا توسط بخشداران فهرست شوند و مصوبات و نتایج برگزاری جلسات شورای فرهنگی در بخش و روستاها توسط بخشداران حتماً ارائه شود.

لزوم حضور پررنگ مدیران و مسئولان در نماز جمعه

امام جمعه دشتستان نیز اظهار داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان باید عملیاتی و اجرایی شود تا موجبات تعالی فرهنگ عمومی در عرصه‌های گوناگون فراهم شده و مردم گشایش‌ها را احساس کنند.

حجت الاسلام حسن مصلح با تاکید بر حضور پررنگ مدیران در نماز جمعه عنوان کرد: مدیران شهرستان باید در نماز جماعت شرکت کنند زیرا با شرکت کردن مدیران ارشد این شهرستان در نماز جمعه قطعاً مابقی مدیران نیز به این سمت کشیده می‌شوند.

وی در خصوص سالروز تأسیس نماز جماعت عنوان کرد: انتظار می‌رود تمامی مدیران و مسئولین در سالروز تأسیس نماز جماعت پیام تبریک منتشر کنند تا اهمیت نماز جماعت برای مردم روشن‌تر شود.

وی با تاکید بر برگزاری میز خدمت و ایستگاه صلواتی در مناسبت‌های مختلف در سطح شهر بیان کرد: تریبون مقدس نماز جمعه تاکنون حمایت از مدیران و مسئولان نظام، انتقاد سازنده از مسئولین بخش‌های مختلف، تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، انعکاس خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران را انجام داده است.

شورای فرهنگ عمومی دارای مصوباتی به این شرح بود.

۱- تأمین وسیله نقلیه برای روستاییان متقاضی شرکت در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه توسط بخشداران.

۲- تشکیل شورای اداری شهرستان با محوریت ارائه راهکارهای و اتخاذ تدابیر لازم برای تشویق مدیران ادارات نسبت به شرکت در نماز جمعه.

۳- تقید هرچه بیشتر مدیران ارشد شهرستان به شرکت در نمازجمعه.

۴- فضا سازی لازم در هفته بزرگداشت نمازجمعه در سطح ادارات و نهادها با نصب تراکت و تهیه و ارسال پیام تبریک وبیان فضیلت بویژه در پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب.

۵- برگزاری میز خدمت، ایستگاه صلواتی و ارائه گزارش و سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه در مناسبت‌های خاص از قبیل: هفته دولت، هفته سلامت، هفته سازندگی، هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه فجر و سایر مناسبت‌ها توسط اداره یا نهاد مربوطه برابر زمانبندی.

۶- تبیین نقش نماز جمعه در امید آفرینی و انسجام بخشی توسط روابط عمومی‌های ادارات و نهادها و متولیان امر و مبلغان مستقر و اعزامی و…