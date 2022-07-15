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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۳

پس از دیدار با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان؛

دریابان شمخانی به تهران بازگشت

دریابان شمخانی به تهران بازگشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی که با دعوت رسمی «رامیل اسوب اف» دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان صبح امروز به باکو سفر کرده بود بعدازظهر جمعه به تهران بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی که در چارچوب سفرهای برنامه ریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز جنوبی با دعوت رسمی «رامیل اسوب اف» دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان صبح امروز به باکو سفر کرده بود بعدازظهر روز جاری جمعه به تهران بازگشت.

شمخانی در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با همتای آذربایجانی خود با «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان، «شاهین مصطفی یف» معاون نخست وزیر و رئیس آذربایجانی کمیسیون اقتصادی دو کشور، «حکمت حاجی اف» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور سیاست خارجی و «علی نقی یف» رئیس سرویس امنیت جمهوری آذربایجان نیز ملاقات و رایزنی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ملاقات خصوصی ۲ ساعته با رئیس جمهور آذربایجان راهکارهای توسعه روابط دوجانبه و رفع برخی موانع موجود در مسیر همکاری‌های مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در جریان سفر چند ساعته دریابان شمخانی به جمهوری آذربایجان طرفین ضمن تبادل نظر در خصوص مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، راه‌های گسترش روابط دو کشور و همچنین همکاری‌های دو و چندجانبه در موضوعات امنیتی را بررسی کردند.

بررسی نحوه پیشرفت پروژه‌های مشترک تجاری، نفتی، ترانزیتی و انرژی از جمله موضوعات مورد گفتگوی شمخانی با مقامات آذری بود که در این چارچوب توافق‌های راهگشایی برای رفع موانع موجود و سرعت دادن به طرح‌های جاری صورت گرفت.

کد مطلب 5539006
هادی رضایی

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