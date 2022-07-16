۷ هزار واحد مسکن روستایی دامغان سند دار شدند

علیرضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هفت هزار واحد مسکن روستایی دامغان سند دار شده است، ابراز داشت: طی یکسال گذشته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در قالب ماده ۱۳۳ با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان این تعداد سند مالکیت صادر شده است.

وی ضمن بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان روستاهای دامغان موضوع سند مالکیت بود، افزود: موضوع مالکیت ئ سند بر اساس قانون به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول شده که در این چهار چوب توانستیم خوشبختانه توفیقات خوبی را به دست آوردیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در کنار صدور سند مالکیت برای واحدهای روستایی اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است، ابراز داشت: تعیین کاربری؛ اعلام تعریض؛ تغییر کاربری و افزایش محدوده از دیگر وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه عمران روستایی بوده که در سطح استان و شهرستان دامغان انجام شده است.

فلاح با بیان اینکه تاکنون بیش از چهار هزار و ۹۴۵ واحد مسکونی روستاهای شهرستان دامغان بازسازی شدند، تصریح کرد: برای اجرای این طرح مبلغ ۷۸۰ میلیون از اعتبارات ویژه بهسازی مسکن روستایی هزینه و اجرا شده است.

وی افزود: طی سال گذشته همچنین برای ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی شهرستان دامغان با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال وام تعمیرات پرداخت شده است.