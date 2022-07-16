به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، افشای برخی اسناد از وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد دولت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۶۰ مقام ارشد از السالوادور، گواتمالا، هندوراس، و نیکاراگوئه را به بهانه و اتهام فساد به فهرست تحریمهای خود اضافه کند.
این اسناد که اولین بار روز جمعه به دست خبرگزاری «الفارو» چاپ السالوادور رسیده، گزارش بهروزشدهای از وزارت خارجه آمریکا را نشان میدهد که قرار است به کنگره این کشور ارسال شود و بر اساس آن ۲۱ مقام ارشد از نیکاراگوئه، ۱۶ نفر از گواتمالا، ۱۵ نفر از هندوراس، و ۷ نفر از السالوادور به فهرست تحریمها اضافه میشوند.
به نوشته الفارو منابعی از دولت بایدن اعتبار صحت این فهرست تحریمی را تأیید کردند، اما گفتهاند که این اسناد، هنوز سند رسمی نیستند. مقامات و خانوادههای آنها که در این فهرست قرار دارند احتمالاً برچسب تحریمی «قانون ماگینتسکی» به آنها اطلاق شود که لغو روادید این افراد از جمله اقدامات تحریمی علیه آنها خواهد بود.
خوزه ویلالوبو، وزیر اقتصاد السالوادور، و «خاویر آرگوتا»، مشاور حقوقی ریاستجمهوری السالوادرو، «ارنستو سانباریا»، سخنگوی مطبوعاتی ریاستجمهوری السالوادور، «راسل توم»، معاون کنگره هندوراس از جمله مقامات ارشد حاضر در این فهرست تحریمی هستند.
در سالهای اخیر روابط آمریکا با نیکاراگوئه و سه کشور مذکور به شدت تیره شده است. دولت آمریکا بارها دولتها و مقامات این کشورها را متهم به «دیکتاتوری و عدم مبارزه با فساد» کرده است. مقامات این کشورها نیز تضاد سیاستها و برنامههای آنها با سیاستهای واشنگتن را عامل اصلی تنش با آمریکا میدانند.
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