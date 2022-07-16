به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
|عنوان
|قیمت به ریال
|آناناس
|۷۰۰,۰۰۰
|کیوی
|۱۴۴,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۲۱,۰۰۰
|سیب قرمز
|۱۲۹,۰۰۰
|موز
|۳۷۵,۰۰۰
|توت فرنگی
|۴۳,۰۰۰
|ملون
|۱۱۹,۰۰۰
|سیب زرد
|۱۷۲,۰۰۰
|پرتقال تامسون شمال
|۱۱۹,۰۰۰
|زردآلود
|۳۸۰,۰۰۰
|هندوانه
|۶۳,۰۰۰
|گوجه سبز
|۳۷۰,۰۰۰
|لیموترش
|۲۱۰,۰۰۰
|به
|۲۲۰,۰۰۰
|خربزه
|۱۰۵,۰۰۰
قیمت انواع ترهبار
|عنوان
|قیمت به ریال
|سیب زمینی
|۱۴۴,۰۰۰
|بادمجان دلمه
|۱۱۵,۰۰۰
|پیاز (زرد و سفید)
|۷۵,۰۰۰
|خیار سالادی
|۴۵,۰۰۰
|فلفل دلمه سبز
|۱۸۵,۰۰۰
|فلفل دلمه رنگی
|۹۵,۰۰۰
|فلفل ریز و کبابی انواع
|۶۹,۰۰۰
|کاهو رسمی پاک کرده
|۶۴,۰۰۰
|کاهو پیچ سالادی
|۷۶,۰۰۰
|کدوحلوایی
|۹۵,۰۰۰
|کدو مسمایی
|۱۳۰,۰۰۰
|کرفس
|۴۹,۰۰۰
|کلم بروکلی
|۹۵,۰۰۰
|کلم سفید
|۶۲,۰۰۰
|کلم قرمز
|۶۲,۰۰۰
|لوبیا سبز قیطونی
|۱۸۸,۰۰۰
|هویج فرنگی و ایرانی
|۷۲,۰۰۰
|نارنج
|۶۹,۰۰۰
|شلغم
|۶۹,۰۰۰
|ذرت معمولی (بلال)
|۹۹,۰۰۰
|گوجه فرنگی
|۲۱۰,۰۰۰
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