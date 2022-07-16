به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه عنوان قیمت به ریال آناناس ۷۰۰,۰۰۰ کیوی ۱۴۴,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۲۱,۰۰۰ سیب قرمز ۱۲۹,۰۰۰ موز ۳۷۵,۰۰۰ توت فرنگی ۴۳,۰۰۰ ملون ۱۱۹,۰۰۰ سیب زرد ۱۷۲,۰۰۰ پرتقال تامسون شمال ۱۱۹,۰۰۰ زردآلود ۳۸۰,۰۰۰ هندوانه ۶۳,۰۰۰ گوجه سبز ۳۷۰,۰۰۰ لیموترش ۲۱۰,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ خربزه ۱۰۵,۰۰۰ قیمت انواع تره‌بار عنوان قیمت به ریال سیب زمینی ۱۴۴,۰۰۰ بادمجان دلمه ۱۱۵,۰۰۰ پیاز ( زرد و سفید) ۷۵,۰۰۰ خیار سالادی ۴۵,۰۰۰ فلفل دلمه سبز ۱۸۵,۰۰۰ فلفل دلمه رنگی ۹۵,۰۰۰ فلفل ریز و کبابی انواع ۶۹,۰۰۰ کاهو رسمی پاک کرده ۶۴,۰۰۰ کاهو پیچ سالادی ۷۶,۰۰۰ کدوحلوایی ۹۵,۰۰۰ کدو مسمایی ۱۳۰,۰۰۰ کرفس ۴۹,۰۰۰ کلم بروکلی ۹۵,۰۰۰ کلم سفید ۶۲,۰۰۰ کلم قرمز ۶۲,۰۰۰ لوبیا سبز قیطونی ۱۸۸,۰۰۰ هویج فرنگی و ایرانی ۷۲,۰۰۰ نارنج ۶۹,۰۰۰ شلغم ۶۹,۰۰۰ ذرت معمولی (بلال) ۹۹,۰۰۰ گوجه فرنگی ۲۱۰,۰۰۰