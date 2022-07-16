ایران قطب پرتاب ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری در منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه رازی و دانشگاههای استان کرمانشاه تاکید کرد که با استفاده از فناوری اطلاعات و ظرفیتهای این استان میتوانیم مشکل بیکاری در این استان را حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه ارتباطات و فناوری زیرساخت توسعه در همه بخشها است، گفت: نگاه دولت سیزدهم به این حوزه فرصت محور است و میتوانیم عقب ماندگیهای کشور را با کمک ICT جبران کنیم.
وی شبکه ملی اطلاعات را زیرساخت تمام موضوعات این حوزه معرفی کرد و افزود: بر اساس سند شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات شبکهای پرسرعت، باکیفیت و امن است که بر بستر آن انواع خدمات با کیفیت، متنوع و پرسرعت ارائه میشود.
زارع پور به اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها یا همان FTTX به عنوان یکی از برنامههای راهبردی و مهم وزارت ارتباطات در دوره جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده تا پایان این دولت ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار میگیرند و با این اقدام در آستانه تحول جدی در لایه زیرساخت و سرعت دسترسی صد برابری هستیم.
وی که در جمع اساتید دانشگاه سخن میگفت با اشاره به اینکه دانشگاه میتواند در زمینه فراهم کردن خدمات و محتوای باکیفیت و بومی برای ارائه بر این بستر ارتباطی پرسرعت کمک کند، افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه برای تسریع در اجرای پروژه فیبرنوری در استان کرمانشاه و ارائه خدمات فناوری پایه بر روی این بستر همکاری کند.
وزیر ارتباطات، اجرای دولت هوشمند را یکی از آرزوهای دو دهه گذشته کشور عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ دستگاه به این درگاه خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند و در آینده نزدیک مردم با یک بار احراز هویت از تمام خدمات دولتی میتوانند استفاده کنند.
وی حوزه فضایی را یکی دیگر از اولویتهای وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: زیرساختهای فضایی کشور در حال توسعه است و هم اکنون از ساخت ماهواره و ماهوارهبر تا ایستگاههای دریافت دادههای فضایی در کشور فراهم شده و تا یک سال آینده به یکی از قطبهای پرتاب ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری در منطقه تبدیل میشویم که میتوانیم به کشورهای دیگر نیز خدمات ارائه کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: مشکل اصلی استان کرمانشاه اشتغال است که هرکسی بتواند در اشتغال فناوری پایه فعالیت کند مورد حمایت دولت خواهد بود.
زارع پور با تاکید به اینکه با فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال را میتوان در کشور حل کرد، گفت: نخبگان استان با استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی میتوانند مشکل اصلی استان کرمانشاه یعنی اشتغال را مرتفع کنند.
وی با پیشنهاد تشکیل کار گروه اشتغال فناور پایه در استان کرمانشاه، افزود: با تشکیل این کار گروه و همکاری دانشگاه و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای استان با اولویت پروژههای اشتغالزا میتوانیم به کاهش بیکاری در این استان کمک کنیم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر موضوعات مطرح شده در کار گروه نیاز به پیگیری در دولت داشته باشد تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکنیم.
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