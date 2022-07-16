دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه های نیکاراگوئه همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران، نشست آنلاین تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه همکاری ایران و نیکاراگوئه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران، سفیر ایران در نیکاراگوئه و رئیس شورای ملی دانشگاه های نیکاراگوئه برگزار شد.

دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن معرفی ظرفیت های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه و همچنین کسب رتبه برتر در شاخص رفاه و سلامت جامعه در رتبه بندی تأثیر تایمز 2022؛ آمادگی خود را برای هر گونه همکاری آموزشی، پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه های مشترک با کشور نیکاراگونه اعلام کرد.

پازوکی اظهار داشت: امکان ارائه بخشی از آموزش ها و پروژه های مشترک بصورت مجازی نیز فراهم است.

رامونا رودریگز پرز؛ رییس شورای ملی دانشگاه های نیکاراگوئه نیز گفت: شورای عالی دانشگاه ها نیکاراگوئه متشکل از 10 دانشگاه است که پنج دانشگاه به حوزه آموزش پزشکی و بهداشت می پردازند که تربیت پزشکان، دندانپزشکان، چشم پزشکان، متخصصین شیمی داروسازی، پرستاران در بخش بیو آنالیز فیزیوتراپی و تغذیه را به عهده دارند.

وی افزود: 10 هزار دانشجو در حوزه علوم سلامت و علوم پزشکی تحصیل می کنند و در کل 19 رشته تخصصی پزشکی در کشور نیکاراگوئه داریم.

رئیس شورای ملی دانشگاه های نیکاراگوئه ادامه داد: از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از دانشگاه های مهم جهان است و در رتبه بندی های بین المللی رتبه ممتاز دارد، تفاهم نامه همکاری این امکان را به ما می دهد که در حوزه عمومی و حوزه تخصصی به تقویت دانشجویان بپردازیم.

وی با بیان اینکه در نظر است از طریق این تفاهم تبادل دانشجویان، اساتید، انجام پروژه های مشترک و پژوهش های مشترک و انتشار مقالات مشترک اجرایی شود، یادآور شد: ما علاقه خاصی به حوزه پژوهش و تحقیقات داریم و در حال حاضر در حال انجام آزمایشات بالینی متعددی در کشورمان هستیم.

دکتر صالحی؛ سفیر ایران در کشور نیکاراگوئه در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری های آکادمیک و نقش برجسته دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش سلامت، گفت: تمامی فعالیت ها و پیشرفت های مهمی که بصورت دوجانبه بین ایران و نیکاراگوئه به دست آید، از سوی مقامات ارشد دولت ها حمایت می شود.

ایساک لنین برآوو جین؛ سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران نیز از تشکیل این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: این نشست حاصل نتیجه سریع جلسات مقدماتی و پیگیری های قبلی بوده و این جلسه به جهت امضای یادداشت تفاهم همکاری، بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه از سوی دولت کشور نیکاراگوئه موضوع همکاری های دانشگاهی در اولویت روابط دوجانبه دو کشور قرار دارد، افزود: این یادداشت تفاهم بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و شورای عالی دانشگاه های نیکاراگوئه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تمامی مقامات و مدیران شورای ملی دانشگاه ها مصمم هستند تا نتیجه مطلوب از این همکاری برای دو کشور به دست آید.

سفیر کشور نیکاراگوئه خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت بالای دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پژوهش های پزشکی کاملا آگاه هستیم و در جلسه اخیر، رئیس این دانشگاه اطلاعات خوبی را در خصوص ظرفیت های بالای این مرکز علمی برای تولید تجهیزات پزشکی بیمارستان ها در اختیار ما قرار دادند.

دکتر مقتدائی؛ معاون بین الملل، دکتر قاسمی فلاورجانی؛ معاون آموزشی و دکتر ملکی بیرجندی؛ مدیر توسعه امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، همچنین لوباتو؛ قائم مقام و لکادو؛ مدیر روابط عمومی و بین الملل شورای ملی دانشگاه های نیکاراگوئه نیز در این نشست حضور داشتند.