به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین نقاش کشورمان دو قطعه از روایت غدیر را به صورت دیجیتال نقاشی کرد.



این دو قطعه نقاشی مربوط به بیعت مردان و زنان با امیرالمومنین در روز غدیر است که برای نصب بر دیوارهای باب قبله آستان مقدس علوی (در اندازه ۱۰ متر در ۲۰ متر) به صورت دیوارنگاره در شب ۱۷ ذی‌الحجه نصب خواهد شد.



در روایات آمده است که پیامبر اسلام در روز غدیر دو چادر برپا کردند که مردم در چادر اول به پیامبر تبریک می‌گفتند و در چادر دوم با حضرت امیر المومنین بیعت می‌کردند. طبق روایات تاریخی حضرت زهرا اولین بانویی بود که در روز غدیر با حضرت علی بیعت کردند