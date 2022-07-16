به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در اولین همایش سراسری سازمان اطلاعات فراجا اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و ارواح طیبه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، همرزمانش و شهیدان انتظامی و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم و برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر باعزت توأم با سلامتی روزافزون داریم.

وی با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت افزود: فرا رسیدن عید سعید غدیرخم را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم؛ ان شاء الله همه ما از رهروان واقعی ائمه اطهار (ع) باشیم و با پیروی از منویات و تدابیر مقام معظم رهبری باعث خشنودی قلب نازنین حضرت امیرالمومنین (ع) باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز پیروی از ولایت و اطاعت اوامر فرماندهی معظم کل قوا، حرکت در مسیر فلسفه وجودی غدیر است، مطرح کرد: در این ایام بار دیگر با مقام معظم رهبری تجدید بیعت می‌کنیم و پیروی از راه علما، صلحا و شهدای بزرگوار را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم.

وی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری اولین همایش سراسری سازمان اطلاعات فراجا به ویژه رئیس سازمان اطلاعات فراجا مطرح کرد: ان شاء الله در این نشست تخصصی ضمن بررسی عملکرد پیشین، مأموریت‌های پیش رو و اولویت دار تشریح و تبیین می‌شود.

سردار اشتری با اشاره به ابلاغ و ارتقا ساختار و سازمان فراجا مطرح کرد: با عنایت مقام معظم رهبری طرح جامع ساختار و سازمان فراجا ابلاغ و این تغییر نقطه عطف و تحول آفرینی در تاریخ انتظامی کشور است و یکی از شاخص‌های این ساختار و سازمان مصوب، تصویب سازمان اطلاعات فراجا است که می‌تواند بیشترین و مؤثرترین نقش را در پیشبرد اهداف انتظامی ایفا کند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با اشاره به مأموریت‌های خطیر، حساس، چند بعدی و تأثیرگذار سازمان اطلاعات فراجا مطرح کرد: امروز به همت همکاران پرتلاشمان در سازمان اطلاعات فراجا، شاهد ارتقا این مجموعه و ایفای نقش مطلوب در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان هستیم.

وی با بیان اینکه پلیس ملجا و پناهگاه مردم است، با گریزی بر تنوع، پیچیدگی و گستردگی مأموریت‌های انتظامی از مرز تا مرکز مطرح کرد: مجموعه انتظامی کشور براساس وظایف ذاتی و قانونی خود، پاسدار و حافظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و تأمین کننده امنیت عمومی و داخلی است و ضمن ایفای نقش ذاتی و قانونی خود در مقابله و برخورد با ناامن کنندگان امنیت، مبارزه با مفسدان اقتصادی، قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش، سارقان و…، برای توسعه امنیت اخلاقی و اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی با اجرای طرح‌های ابتکاری و نوآورانه چون طرح ناظر، طرح سالم سازی دریا و… در ایفای نقش خود پیشتاز است.

سردار اشتری با اشاره به جرایم نوظهور مطرح کرد: مواجهه با تهدیدات در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و … مستلزم توسعه و تسلط اطلاعاتی است؛ بنابراین بایستی بر توسعه و اشراف اطلاعاتی تمرکز ویژه ای داشته باشیم.

وی خطاب به رؤسای پلیس‌های سازمان اطلاعات فراجا خاطر نشان کرد: شما عزیزان در ابعاد و مأموریت‌های مختلف امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی اقدام می‌کنید و فعالیت‌هایتان برای کشور بسیار امنیت آفرین است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهتمام و تمرکز ویژه پلیس برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و توسعه امنیت اخلاقی و اجتماعی بیان کرد: امروز دشمنان می‌دانند و باور دارند با حربه‌های پوشالی، قدرت مقابله با بنیه دفاعی ایران اسلامی را ندارند و در صددند که با شبیه خون و تهاجم فرهنگی به مقاصد پلید خود دست یابند و در این میان با بهره گیری از برخی فرصت‌ها در فضای مجازی به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.

سردار اشتری با تاکید بر اینکه دشمن در صدد است از طریق استحاله فرهنگی، برنامه‌های خود را محقق کند، تاکید کرد: لازم است که همه دستگاه‌های مسئول و عضو در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مأموریت‌های مرتبط با امنیت اخلاقی و اجتماعی به ویژه برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اقدامات جدی تری انجام دهد.

فرمانده کل انتظامی کشور همراهی رسانه‌ها را برای توسعه هنجارهای اجتماعی و اخلاقی از الزامات دانست و بیان کرد: خوشبختانه عموم زنان و دختران جامعه ما عفیف و دلداده نظام و انقلاب هستند و در این میان معدود افرادی تحت تأثیر القائات فرهنگی دشمن، در صدد هنجارشکنی می‌باشند که تلاش برای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یکی از الزامات برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.

سردار اشتری با اشاره به هجمه معاندین و دشمنان به فراجا مطرح کرد: این هجمه‌ها بیانگر این است که ما مسیر و مأموریت هایمان را به درستی و با موفقیت انجام می‌دهیم؛ دشمن از عملکرد پلیس عصبانی است، اما ما با روحیه جهادی، انقلابی و در خط قانون وظایفمان را به جد دنبال و با این هجمه‌ها متوقف نمی‌شویم.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور تلاش برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب را یک وظیفه الهی، شرعی، قانونی و اخلاقی برشمرد و افزود: بنده و همکارانم معتقد و ملتزم به اجرای قانون هستیم و قطعاً با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب مطالبه قانون گذار و مردم از پلیس است، مطرح کرد: مردم جامعه به ویژه متدینین از پلیس انتظار و مطالبه دارند که با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی برخورد کند، هر چند که در موضوع عفاف و حجاب ۳۲ دستگاه بر اساس ۳۰۰ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه و تکلیف دارند اما به نظر می‌رسد که پلیس در این میدان تنهاست و شایسته است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول پای کار باشند.

سردار اشتری با بیان اینکه متأسفانه کم کاری برخی سازمان‌ها در این حوزه بر دوش ناجا تحمیل می‌شود، تصریح کرد: حتی اگر سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در این حوزه به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکنند، پلیس میدان عمل را خالی نمی‌کند.

فرمانده کل انتظامی کشور همراهی رسانه‌ها را برای توسعه امنیت اجتماعی و اخلاقی از الزامات دانست و عنوان کرد: برای پیشبرد بسیاری از مأموریت‌ها، نیازمند قانونی مضاعف هستیم، هر چند که در عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود معطل هیچ سازمان و دستگاهی نمی‌مانیم.

وی با اشاره بر تنوع و گستردگی مأموریت‌های پلیس تاکید کرد: پلیس همچنان که مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله با اراذل و اوباش، توسعه انضباط اجتماعی و فرهنگ ترافیکی و … را دنبال می‌کند در اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی نیز مصمم است و شناسایی و برخورد با اعضا اصلی باندها و شبکه‌های مروج مفاسد اخلاقی موید این ادعا است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در انتظامی کشور هیچ مأموریتی فدای مأموریت دیگر نمی‌شود، مطرح کرد: ما اولویت‌های مأموریتی مان را تعیین و هوشمندانه و هدفمندانه به ایفای نقش خود در مأموریت‌های مختلف می‌پردازیم.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود تشدید اقدامات مقابله‌ای با اراذل و اوباش را از دیگر مأموریت‌های سازمان اطلاعات فراجا برشمرد و بیان کرد: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با عنوان اراذل و اوباش، امنیت مردم را تهدید کنند؛ امنیت مردم خط قرمز پلیس است.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه نظارت بر فعالیت اماکن به ویژه رستوران‌ها، تالارها، باغ تالارها و … را نیز از مأموریت‌های اولویت دار سازمان اطلاعات فراجا برشمرد و گفت: برخورد با مصادیق آشکار هنجارشکنی از اولویت‌های پلیس است، اما همچنان که فعالیت‌ها و تحرکات زیرپوستی مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی را رصد و با قدرت تدبیر کرده ایم با این قسم جرایم نیز برخورد می‌کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از اظهار لطف مردم به پلیس و ابراز حمایت در مقاطع مختلف از خادمان و فرزندان خود در انتظامی، مطرح کرد: ان شاء الله همچون گذشته با عمل به تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی در خط مقدم پاسداری و صیانت از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی باشیم و بتوانیم دینمان را به شهدا ادا کنیم.