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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۴

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۴۷

چهارمین «شب موسیقی» به مناسبت عید غدیر در جهرم اجرا شد

چهارمین «شب موسیقی» به مناسبت عید غدیر در جهرم اجرا شد

جهرم - رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم گفت: چهارمین شب موسیقی در تالار فردوسی اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار شد.

محسن نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چهارمین شب موسیقی در سال جاری به همت انجمن موسیقی جهرم در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این شب موسیقی به مناسبت عید سعید غدیر خم و به منظور نشاط اجتماعی و ایجاد روحیه امید در مردم برگزار و در آن دونوازی پیانو وتنبک برای علاقمندان اجرا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم، اظهار داشت: «آرمان دمان» و «علی قناعتیان» دونوازی پیانو و تنبک را در این برنامه به عهده داشته و هنر نمایی کردند.

شایان ذکر است؛ انجمن موسیقی فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجمن‌های فعال این اداره است که علاوه بر برگزاری برنامه‌های موسیقی، دوره‌های آموزشی برگزار و در طول سال فعالیت خود را دارد.

کد مطلب 5539707

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