لزوم برنامه ریزی عملیاتی برای مقابل با هجمه های فرهنگی دشمن

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد شمس الدین بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی تبیین شاخص‌های عفاف و حجاب در انزلی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر موضوع گسترده‌ای است و برخی از اظهاراتی که راجع به آن می‌شود دقیق نیست.

وی با بیان اینکه بانوان جامعه اسلامی عفیفانه از حجاب پاسداری کرده‌اند، افزود: در دوران کشف حجاب، زنان محجبه آن روزگار به خاطر شرایط روز مجبور شدند در خانه بمانند اما امروز بانوان محجبه باید حضور پررنگ در اجتماع داشته باشند که بی حجابان و دیگران احساس امنیت نکنند.

امام جمعه انزلی با اشاره به اینکه بانوان عفیفه نباید خود را در اقلیت بدانند، گفت: استکبار جهانی در طول تاریخ برای محو آثار دین در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کرده است.

حجت الاسلام شمس الدین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و هم افزایی و هماهنگی میان همه دستگاه‌های متولی برای اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب سال‌ها با طرح موضوع ایجاد قرارگاه‌های فرهنگی دغدغه‌های خود را برای مقابله با جنگ فرهنگی ابراز کرده‌اند و باید در این راستا ایجاد انگیزه و حساسیت شود.

وی به ایجاد حساسیت زدایی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص امر عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: شایسته نیست که جامعه نسبت به عفاف و حجاب بی تفاوت باشد و وظیفه همگان است که در کنار دستگاه‌های متولی نسبت به عفاف و حجاب حساسیت داشته باشند.

امام جمعه انزلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان بدون برنامه ریزی عملیاتی کار کرد، گفت: قبل از هر گونه اقدامی در مقابل افراد کم‌توجه به عفاف و حجاب باید این امر از دستگاه‌های متولی و جریان ساز آغاز شود.